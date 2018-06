Letošní léto musí zářit slunce i ženy

Dnes je móda stále shovívavější. Nepředepisuje jednotné střihy ani délky. Dovoluje opakovaně oprašovat oblíbené kousky z našich šatníků. Zároveň nám neustále představuje žhavé sezonní novinky.

Veselé odstíny

Letošní léto nesmí zářit jenom slunce, ale i ženy. Žádná barva není zakázaná a ty nejjasnější vyhrávají. Žlutá, růžová, červená, modrá. Na jednobarevných podkladech tílek bez rukávů najdete vše, nač si vzpomenete.

Máte rády čísla? Co třeba 72 od Benettonu? Nikdo si jistě nepomyslí, že slavíte narozeniny. Krásná Havajanka se na vás usměje z modelu od C&A. Možná dá partnerovi tip na příští dovolenou.

Střízlivější tílka bez motivů zpestřená barevným lemováním najdete například v Zaře. Konzervativnější slečny a paní, kterým výstražné odstíny nic neříkají, mohou vsadit na detail. Tkaničkou svázané ramínko ozvláštní jinak nenápadné tílko.

Stužky střídejte podle doplňků a získáte nový model. V podstatě zadarmo! Někdy se spokojíte se zmrzlinou v kornoutu, ale jindy si rády dopřejete pohár se šlehačkou. Tím je letos hedvábný top lemovaný širokou krajkou kolem dekoltu do tvaru písmene V. Nápadně připomíná spodničku. A budete v něm působit stejně smyslně.

Barvy hedvábí a krajky spolu většinou nekorespondují. Setkáváme se s kombinacemi zlatá - růžová, zelená - béžová, modrá - černá. Koupí takového kousku máte zároveň vyřešenu jakoukoliv slavnostní příležitost.



Bez rukávů!

Došlo i na vás, pánové. Tílka bez rukávů už nejsou jen výsadou rockerů, kulturistů nebo exhibicionistů. Konečně se ukáže, kolikrát opustily činky své místo pod postelí.

O vaši přízeň usilují značky zvučných jmen. "Autorizaci si některé z nich chrání opravdu originálně," vtipkuje zpěvák a skladatel Janek Ledecký. "Pokaždé, když se mi z vnitřní strany zažehlená gumová cedulka přilepí mezi lopatky, vím, že mám pravé Nike." Lemovaná barevná tílka Diesel, Mexx nebo Zara s nenápadným logem mohou obléci i méně výstřední jedinci. Armádní maskáčový vzor se zalíbil značce Fishbone.

Ukažte smysl pro humor. Nebojte se barev ani motivů, neboť pánská tílka bez rukávů jsou určena pouze pro všední příležitost. Do společnosti se i nadále podle bontonu budete muset převléci.



Sexy záhyby

Kdepak, milé dámy, neradujte se předčasně. Módním trendem nejsou tělesné záhyby vypovídající o přílišné nadváze. Jen populární minisukně nechtěly dál čelit výčitkám o šetření materiálem. Nedošlo však k jejich prodloužení, ale nařasení.

Sukně jsou střiženy do sedla. Nasazení zmiňovaných záhybů tedy začíná až pod pasem a zdůrazňuje boky (pokud možno úzké!). Pestré barvy a vzory dokážou rázem proměnit školačky odvážné na odvázané. Školní docházka samozřejmě není podmínkou pro nošení plizovaných minisukní. Náš věk by však neměl mnohonásobně překračovat množství záhybů.



Dámské kratší

Mini, nebo mikro? Kraťásky by měly zakrývat jen to nejnutnější a mnohdy ani to ne. Jak úžasné, jásá většina mužů! Jak nespravedlivé, posteskne si většina žen. Stejně jako u minisukní zde platí nepřímá úměrnost.

Čím delší jsou nohy, tím kratší smějí být šortky. Jestli jste způsobilá něco takového nosit, jistě si z rozmanité škály vyberete. Vojenské šortky Replay s maskáčovým vzorem můžete nosit, aniž byste narukovala. V džínových kraťasech H&M zaujmete originálně nařasenými nohavičkami. Bokovky Diesel se svislými barevnými pruhy zeštíhlí širší boky (nepatrně). Bílé kraťásky od Tommyho Hilfigera dají vyniknout vašemu opálenému tělu.

Po vyzkoušení vybraného modelu se snažte být objektivní. Nevypadáte v nich jako vystavená figurína? Možná proto, že na rozdíl od ní obědváte nebo večeříte. S úsměvem vraťte milé šortky prodavačce a pátrejte po lichotivější délce.



Pánské delší

Společným rysem módních pánských kraťasů je tříčtvrteční délka. Šortky do půli stehen si nechte na zahradu nebo do posilovny. Důvody, proč by měly končit až pod koleny, budou zřejmě stejně praktické jako estetické. Může je proto nosit opravdu každý. "Na tříčtvrťáky jsem zvyklý už od puberty," vzpomíná sto devadesát centimetrů vysoký módní fotograf Tomáš Bém a dodává: ,,Všechny kalhoty mi byly krátké.

Tenkrát to ale nebyl záměr." Dnes už ano! Červené kraťasy od Bossa, džínové s dírami Dolce&Gabbana nebo khaki Replay na stahování v pase vás doprovodí na dovolenou. Do města se směle vydejte v kapsáčích z Kenvela. Suchý zip na bocích umožňuje rafinovaně rozepnout nohavice a užít si ještě více čerstvého vzduchu. Na schůzku s obchodními partnery nebo odpolední koktejl party je třeba obléci kalhoty dlouhé. ,,Kraťasy už nosím jenom na golf," říká ředitel televize Prima Martin Dvořák. "Ve vzdušných lněných kalhotách se dají přečkat mnohé horké chvilky," doplňuje s pousmáním.



Žabka carevna

Titul, kterým se žabky neboli vietnamky letos pyšní zcela oprávněně. Přestaly být pouhou plážovou obuví a hrdě pochodují velkoměsty. Pruhované, puntíkované, květované, obrázkové. Gumové žabky pro všední příležitost se přímo předhánějí nabídkou barev a vzorů. Až nás zamrzí, že nápadité motivy zašlápneme vlastním chodidlem.

Elegantnější oblečení vkusně doplní kožené vietnamky posázené korálky nebo mušličkami. Penízky zdobené žabky slavného návrháře Louise Vuittona přijdou na slušné peníze. Suverénně se však s nimi můžeme procházet i po červeném koberci.

Zkrátka módní svět leží u nohou, na kterých jsou žabky! Pozor, tato výzva platí výjimečně i pro muže. Nabídka vkusných otevřených bot je i pro vás neskutečně široká od Bati až po Baldinini. Obout je navíc můžete i k dlouhým kalhotám. Bez obav z pokuty od módní policie!