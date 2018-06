Letošní hit: Vyholený muž!

Ochlupená hruď byla u mužů až donedávna naprostou samozřejmostí. V poslední době však mnohým ženám začíná hladký mužský hrudník připadat mnohem více sexy.



"Moc se mi to líbí, myslím si, že většina mužů dnes považuje holení prsou za běžnou kosmetickou úpravu. Tak jako se ženy zbavují chloupků v podpaží, holí si dnes muži svou hruď," řekla iDNES modelka a moderátorka Simona Krainová, jejíž přítel Bořek Slezáček si svou hruď pečlivě vyholuje.



"Bořek se holí ne proto, že je manekýn, ale protože to považuje za zcela normální. Holil by se, i kdyby dělal jinou profesi," dodala Krainová.



Jak se zbavit chlupů

Pokud se tedy muži rozhodnou jít s dobou a začnou se zbavovat chloupků, brzy přijdou na jednu velkou nevýhodu: dřív nebo později po oholení se zaručeně dostaví svědění a škrábání.



Techniky jsou různé: někteří používají strojek na stříhání chlupů v nose, jiní zkoušejí elektrické epilátory, nůžky, vosk, elektrolýzu nebo laser. Otázka zůstává, která z mnoha metod působí nejmenší bolest a zbaví porostu na co nejdéle.



Kdo

Největším hitem je holení prsou

Hladkou hrudí se vracíme k antickým ideálům krásy. Až donedávna bylo holení hrudi oblíbené především mezi homosexuály, v poslední době se tento nový trend prosadil i mezi heterosexuály.

Fitnessové časopisy už razí tento trend delší dobu. Hladkou pokožku vyzkoušela už řada plavců, paže a nohy si holí i cyklisti, kterým se pak rány po pádech hojí rychleji.

Mezi světové celebrity, které se zbavují chlupů patří například fotbalista David Beckham.

žiletku

depilačního krému

epilační přístroj

se bojí bolesti, použije. Tato metoda se hodí pro muže, na kterých příroda v ochlupení spíše šetřila. Holení je rychlé, levné a snadné. Klasickému holení dává přednost i moderátor Bořek Slezáček. "Oba dva dáváme přednost holení žiletkou. Ostatní metody jsou zbytečně bolestivé," řekla iDNES jeho přítelkyně Simona Krainová.Také uje postup jednoduchý. Kůže se natře depilačním krémem a podle návodu po nějaké době setře. Většina chlupů sice vypadá, ale i tak na několika místech zůstanou. Ty je třeba následně oholit žiletkou.Pro dlouhotrvající efekt se hodí. Na začátku je to hodně bolestivé, ale časem si člověk zvykne.

Kdo má tmavé chlupy a světlou pokožku, je ve výhodě a může vyzkoušet laser . Světlé chlupy však nemají u laseru téměř šanci. Ale pozor – jde o definitivní řešení. Není to zvlášť příjemná a ani levná záležitost. Odchlupení celých zad trvá přibližně dvě hodiny. Ihned po zákroku vypadá kůže jako spálená od sluníčka. Je potřeba používat tři dny přípravek proti opuchlinám, dvakrát denně. Většinou je nutné zákrok zopakovat.

Vosk je metoda pro více odvážné pány. Jde to ale rychle a jelikož se tímto způsobem vyrvou chlupy i s kořínky, trvá dlouho, než zase narostou. Postup je takový, že se na tělo aplikuje horký vosk, na který se nalepí pásky z látky a pak strhnou. Po zákroku je pokožka zarudnutá a plná pupínků. Následující den ale zmizí a hrudník zůstane hladký. Po týdnu se opět objevují první chlupy a po třech týdnech jsou zpátky, i když trochu prořídlejší.

Za zmínku stojí i metoda zvaná Skin Line . Podél chloupku se zavádí jehla. Jakmile narazí na cibulku chlupu, způsobí nepříjemné pálení, a chloupek se uvolní. Takto se postupuje chlup po chlupu. Po zákroku je třeba vyhýbat se dva až tři dny sluníčku či soláriím. Kůže by mohla zpigmentovat. Sezení je třeba opakovat. Po více návštěvách chloupky slábnou a prodlužuje se frekvence jejich dorůstání. Tuto metodu lze použít také na uši, obočí a nos.



Proč se lidé vyholují?

Už v době kamenné se ženy zbavovaly nežádoucího ochlupení ostrými kameny. Později používaly nitku, která chlupy zachycovala a vytrhávala. Egypťanky se zbavovaly každého vlasu a chlupu, který narušoval harmonii jejich těla. Také staří Slované používali různé druhy pinzet. Zachovalo se i mnoho zaručených receptů z bylin, jak se nežádoucích chloupků zbavit.



Chlupy a vlasy chrání člověka před teplem a zimou. Čím víc zůstává tělo vystavené slunci a vzduchu, tím hustěji chlupy rostou. Vliv na růst chmýří má i podnebí. Lidé žijící v tropech mají větší porost než například seveřané. Přestože přírodním národům chlupy sloužily jako ochrana proti nepříznivému počasí a drsné přírodě, většina z nich se jich přesto zbavovala. Příslušníci některých indiánských kmenů si vytrhávali ochlupení na celém těle. Používali k tomu kleštičky, nebo prsty. V arabských státech má depilace také velký význam. Chlupy jsou chápány jako špína, která se musí odstranit.





Rčení, že chlupatá žena je vášnivá, může souviset s mužskými pohlavními hormony zvyšujícími sexuální apetenci, které způsobují růst chmýří.

Jsou chlupáči náruživější?

Dodnes se tvrdí, že chlupatí muži jsou náruživější, i když žádný vědecký podklad pro tuto teorii neexistuje.

S větší náruživostí chlupáčů to asi opravdu tak horké nebude. Jak jinak si vysvětlit, že se v poslední době muži své srsti zbavují dobrovolně.

Třeba v posilovnách se to oholenými svalovci jen hemží. A není se čemu divit. Kdo by se denně potil na mučicích strojích, kdyby jeho dokonale rýsovanou postavu zakrývala srst?

Hlavně sportovci se s chlupy nemají moc v lásce. Porost na těle mohou plavce nebo cyklistu zbrzdit i o několik tisícin sekundy.

Chlupáči ale mají zase větší šanci přežít v extrémních mrazech, proto se jich vyskytuje hodně mezi horolezci.

Fotbalista David Beckham s manželkou, zpěvačkou Victorií Beckhamovou. David Beckham zvládá nejen míč, ale i italskou kuchyni Simona Krainová se svým manželem Bořkem Slezáčkem.

Módní trend depilace přišel z Ameriky asi před dvaceti lety. K nám se dostal asi o deset let později. Většina žen se však holí jen kvůli faktu, že to vyžaduje móda. Je samotné by to možná ani nenapadlo.Trh je zavalen různými výrobky slibujícími účinné a dlouhodobé odstranění nežádoucího porostu. Odborníci však varují před ukvapeností těch, jež se rozhodnou zničit každý chlup. Pokud se depilujete sami, dbejte, abyste se neoholili tam, kde vidíte tmavý névus, tedy větší skvrnu. Jeho oholením nebo poraněním vzrůstá nebezpečí rakoviny a může mít i smrtelné následky. Máte-li křečové žíly, nepoužívejte vosk a oholte se žiletkou.Hustota a růst chlupů závisí na dědičných dispozicích a na hormonální hladině. Někdy jsou velmi husté chlupy předzvěstí nemoci štítné žlázy nebo nádoru vaječníků. Ať zvolíte jakoukoli depilační metodu, pořádně si prostudujte příbalový leták ke strojku či třeba krému, a jakmile se na kůži objeví něco podezřelého, ihned navštivte lékaře.