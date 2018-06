Letopočty se mění, život zůstává

Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil nejmilostivěji vydati Nejvyšší vlastní list: Milý dre rytíři Witteku! Jelikož mezi zákonitými zastupitelstvy v říšské radě zastoupených království a zemí uherské koruny stran poměru, dle něhož těmto jest přispívati k nákladům společných záležitostí, nedocíleno bylo shody ve smyslu paragrafu 3 zák. ze dne 21. prosince 1867, ř. z. č. 146, vidím se na základě paragrafu 3 uvedeného zákona s platností na dobu prvních 6 měsíců roku 1900 ustanoviti, že k úhradě nákladů na společné náležitosti, jak tento po odečtení 2 % na břemeno uherského stát. pokladu na základě zákona ze dne 8. 6. 1871 se jeví, mají na říšské radě zastoupená království a země 66 a 46/49 % a země uherské koruny 33 3/49 % přispívati.Tady nejlépe se ukazuje, jak konečně jest nutno pomýšleti na reorganizaci ústavních řadů dosavadních, a jak nesmyslný jest všech odpor z řad německých centralistů proti revizi ústavy a přiklonění se k zřízení federativnímu.Novoroční úvahy časopisů hlásají usmíření a jeví vesměs touhu, aby staré spory z minulého roku vyrovnaly se tak, aby novým rokem nový přátelský poměr nastal mezi zeměmi a bratrská láska zavládla mezi národy...1900!Či posledný rok devätnásteho stoletia ideme prežívať a či už sme v dvadsiatom, je vlastne otázka prázdna. Čítame, že i roku 1800 pod konsulátom Napoleona išla o tom hádka, a ani vtedy nebola rozhodnutá. Sám konsul zakľúčil zasadnutie s tým, že on otvára bránu nového devätnásteho stoletia.Sťahovanie do Ameriky rozprestiera sa už aj na uhorských Nemcov. Z vesprímskej stolice vysťahovalo sa nedávno razom dvadsať nemeckých rodín. Maďarské kruhy chcely ty to dáko ospravedlniť a uvaľujú to na malicherné príčiny. D. V. pýta sa, že prečo nesťahujú sa z Uhorska Židia? Celkom jednoducho: poneváč oni lepšie účinkujú svojím grošem, ako právo a zákon.Poprava bestiální ženy, zvrhlé matky Hummlové, která porotním soudem v listopadu byla odsouzena pro umučení dcerušky své Anny k trestu smrti provazem. Hummlová kráčela k šibenici velice zdrcena a na stupních popraviště povzdechla si slovy: Bože, Bože... jsem nevinna na svém dítěti, že jsem je trýznila a vyhladověla. To ví jen Bůh sám!Dnes ráno popravena byla po devadesáti letech opět žena. Hrozného se dopustila činu. Své vlastní děcko, roztomilé pětileté děvčátko, týrala nejsurovějším způsobem, až je utýrala k smrti. Juliána Hummlová (29) byla odsouzena se svým mužem. Hummlovi změněn trest smrti cestou milosti na doživotní žalář. Zvláštní je, že manželé Hummlovi týrali jen Aničku, kterou měli ještě před svatbou. Kdežto manželské dítě své, Maxe, ošetřovali s velikou něžností a starostlivostí. "Ten všechno provedl, já pouze dítěti pálila ručky nad svíčkou," říkala před popravou Hummlová.Za první úkol svůj v roce novém všechno učitelstvo považovati musí nejintensivnější činnosť, směřující k materiálnímu osvobození svému a svých rodin z toho nelidského a ponižujícího stavu, ve kterém země až potud nás ponechala. Po právu a spravedlnosti se nám státi musí. Setkáme-li se opět s takovou netečností, s takovým odporem, ba s takovou nehumanností ku své životní otázce, potom nastoupíme zajisté již dráhu, po které bez ohledu na interessy obecní půjdeme pouze za osobním svým a rodinným cílem. ... Ale až opravdu nastane nedostatek učitelstva, až dle úvah posl. Udržela bude větší poptávka po učitelích než nabídka jejich práce: potom ať nikdo nás neviní z důsledků, které to bude míti pro věc národní!Náhlá obleva, která po prudkých mrazech před novým rokem nastala, měla za následek mnoho nehod, které do jednotlivostí popisovati není možno. V ulicích pražských učiněn byl právě pokus o odstranění sněhu pomocí páry, kterou vyvozuje lokomotiva. Pokus učiněn byl v noci za přítomnosti obecního staršího p. Kasalického a jak se dovídáme, s dobrým výsledkem. Kdyby ovšem byly veliké mrazy, pokus ten by se asi valně nezdařil.Brusel - Král Leopold onemocněl následkem podvrtnutí nohy, které si přivodil na své lodi.Přerušena doprava. Ve Spálené ulici rozsypal se včera na trati elektrické dráhy vůz s uhlím, který řídil kočí Tomáš Wittmann ze Smíchova. Následkem toho byla doprava na delší dobu přerušena. Drobné místní zprávy. Zdechliny dvou koní, kteří se byli před několika dny probořili na ledě u náplavy na Františku a se utopili, byly již vytaženy za přítomnosti dvou obecních starších a dozorce náplavek.Prvního t. m. v zoologické zahradě v Prátru ve Vídni byl ošetřovatel Rudovský jedním lvem v pravém slova smyslu roztrhán. Rudovský měl čistiti klec a vstoupil do ní proti všem předpisům dřív, než lvi zahnáni byli z ní do druhé. Zuby i drápy trhali oba lvi, v kleci se nalézající, ubožáka, a nebylo možno tyčemi je odehnati. Když žena Rudovského zvěděla o hrozné smrti svého muže, onemocněla leknutím.