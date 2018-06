Léto v úpletu

Takzvané bezešvé podprsenky jsou ideální i pod velmi těsné úplety. Světlé pastelové barvy, a zejména pak bílá jsou charakteristické pro letní kolekci Lury Biagiotti. Jemné úplety jsou často transparentní, aby oblečení vedle sportovních prvků mělo i svůdný, výrazně ženský charakter, stejný, jaký je typický i pro vůně této značky. Pod takovýto úplet se hodí jen miniaturní prádlo v tělové barvě, samozřejmostí je dokonalá postava. Podle nálady nebo denní doby se můžete rozhodnout pro výraznější nebo naopak tlumenější podobu šatů. Veselejší podoba šatů.

A čím si vlastně zasloužil takovou pozornost? Na prvním místě je to určitě pohodlí. Navíc se úplety většinou ani příliš nemačkají - jsou proto ideální pro ženy, které často cestují nebo potřebují být celý den jako ze škatulky. Je tu však ještě něco jiného, čím si tento materiál získal takovou oblibu. »Právě oblečení z úpletu je jedním z mnoha způsobů, pro ženy možná tím nejdůležitějším, jak objevit a vyjádřit svou samostatnost, sebevědomí, svou smyslnost a použít vlastního těla jako vědomého způsobu komunikace,« říká o své kolekci italská návrhářka a designérka Laura Biagiotti. Pro letošní sezonu, jež je ve znamení blížícího se konce století, proto Laura zvolila zejména jednoduché siluety (pro úplet jsou totiž nejvhodnější), dlouhé splývavé kalhoty, háčkované nebo pletené pulovry a tuniky s kapucemi. Tyto zdánlivě sportovní prvky však díky ušlechtilým lehkým úpletům působí velmi žensky, křehce - a přitom zároveň svůdně (i úplet může být totiž průhledný). Ženy, které se rozhodnou pro úplet, však musí počítat s tím, že dokáže být také hodně nemilosrdný. Občas se dokáže »lepit« na tělo tak, že zvýrazní křivky ženského těla víc, než by bylo zdrávo. Pozor si proto musíte dát zejména na příliš krátké a těsné sukně či šaty, které mají tendenci »soukat se« směrem vzhůru. Právě proto dává většina návrhářů přednost dlouhým délkám nebo volným kalhotám z úpletu. Pokud však bude šíře jejich nohavic větší, měly by se jim vyhnout všechny ženy, které neměří alespoň 170 centimetrů. Velmi důležité je i prádlo, které si pod úplet, jenž s oblibou obepíná zejména partie boků, oblečete. Pod letní, často více či méně transparentní oblečení z úpletu rozhodně nepatří krajkové zázraky. »Vhodné jsou takzvané bezešvé podprsenky a u kalhotek typy z mikrovlákna označované jako stringy nebo tanga,« radí Iva Matoušková z prodejny Paloma, »pokud nejste na tyto kalhotky s miniaturním zadním dílem příliš zvyklé, zvolte raději velikost o číslo větší, než obvykle nosíte. Budete se v nich cítit příjemněji.« U oblečení z úpletu vždy dodržujte symboly praní. Pokud má například materiál z hedvábí nebo s jeho příměsí doporučeno ruční praní, nezkoušejte si ulehčit práci tím, že zvolíte sice doporučenou teplotu 30 stupňů Celsia, ale v pračce. Mohlo by se vám snadno stát, že ze šatů pro maminku zůstanou šatičky, do nichž se stěží vejde osmiletá dcera.