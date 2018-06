Léto na molu

I plováren a vody může mít někdy člověk dost a rád se podívá na něco zajímavého. Od 17. do 19. srpna se na brněnském výstavišti uskuteční největší tuzemský veletrh módy Styl a také veletrh obuvi a koženého zboží Kabo. Zákazníci se mohou podívat, co nového pro ně chystají návrháři a výtvarníci už pro jarní a letní sezonu magického roku 2000. Spousta modelů, ale také přehlídek včetně kolekcí vítězů soutěže Fashion Point se může stát dobrou informací a inspirací o tom, co se bude nosit a co je možná - ke koupi na trhu už nyní. Velké množství přihlášených zahraničních i domácích vystavovatelů svědčí o tom, že je na co se těšit.