Letní účtování

na jízdní kola, kolečkové brusle, skateboardy... K nim však patří bohužel malé i velké pády, rozbité hlavy, zlomeniny, odřené lokty a kolena. »Stav je natolik vážný, že se o nárůstu dětských úrazů hovoří jako o epidemii, protože přes veškerou prevenci počet zraněných dětí stále roste,« říká Petr Gál, primář Kliniky dětské chirurgie a traumatologie v Brně - Černých Polích. »Na následky úrazů tak ročně umírá víc dětí než na všechna ostatní onemocnění dohromady.« Úrazy na kole, podobně jako na skateboardu nebo na kolečkových bruslích, mohou skončit nepatrnými oděrkami, ale také závažným a nebezpečným poraněním lebky, mozku či břicha, v lepším případě zlomeninou některé z končetin. Řadě nehod se dá předejít jednak dobrým technickým stavem »vozidel«, ať už mají libovolný počet koleček, jednak vhodnými ochrannými pomůckami. Martin, Lucka, Roman, Jana, Klára, jejich rodiče a dalších pár známých pravidelně každé léto jezdí na týdenní vandry na kole. Rok od roku tahle parta zdokonaluje nejen balení, stanování a vaření, ale také vlastní bezpečnost. I když, cyklistické rukavice začali nosit až po prvních odřených dlaních. »Nad přilbami jsme taky ze začátku ohrnovali nos,« říká jeden z otců. »Horké léto, a ještě se budeme pařit pod helmou? Zbytečná zátěž! Pak se kolegovi z práce málem zabil na kole syn - a vzápětí jsme všichni mazali do nejbližších sportovních potřeb.« Cyklistická přilba opravdu dokáže divy a rozhodně to není špatná investice, protože je účinnou prevencí poranění hlavy a mozku. Podle primáře Gála mnohonásobně zvyšuje šance dítěte na vyváznutí z havárie bez větších následků.Spadnout se dá prakticky ze všeho, ale pokud vyloučíte extrémy typu »okno v sedmém patře« a podobně, paradoxně jsou na tom lépe děti, které padají z větších výšek, zpravidla do dvou metrů. Stačí totiž na pád zareagovat a podvědomě pokrčí ruce, čímž si koledují o »obyčejné« zlomeniny předloktí. Kdo by ale řekl, že za řadou úrazů s trvalými následky, číhají nevinné a roztomilé prolézačky? »Suprakondylická zlomenina humeru, tedy dolního konce pažní kosti, je jednou z nejzávažnějších zlomenin, které dětská traumatologie zná,« uvádí primář Gál. »Hrozí většinou u pádů z menších výšek, kdy dítě nestačí skrčit ruku a dopadne na napnutou končetinu. Úspěšné hojení pak závisí především na tom, jak rychle lékaři vrátí kost do správné polohy a úraz definitivně ošetří. Protože úlomky kostí často poraní cévy a nervy loketního kloubu, hrozí trvalé následky.« Ve většině takových případů sice hraje roli náhoda, ale lékaři upozorňují, že naprostá většina úrazů se opakuje stále stejným způsobem. »Například představa, že pokud se dítě pohybuje blízko domova, nemůže se mu nic vážného stát, je falešná,« tvrdí Petr Gál. »Statistiky dokazují, že polovina dětských úrazů se naopak odehraje nanejvýš sto metrů od domova.« S odřeninami, drobnými rankami a namoženými svaly si jistě poradí každý dospělý; stačí mít po ruce náplast, sterilní gázu a dezinfekční prostředek. Úrazy však není radno podceňovat - pokud i po zdánlivě nevinném pádu dítě zvrací nebo si stěžuje na bolesti končetin, ramen, břicha či hlavy, je nutné rychle vyhledat odbornou lékařskou pomoc.