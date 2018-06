Letní romantika účesová

Pokud si chcete letos v létě dopřát módní účes, pořiďte si (nebo si ponechte) polodlouhé vlasy, dostatek gelu a spoustu malých skřipců s kytičkami. Ty dodávají účesům letní a zároveň dívčí charakter. «Módní účesy často připomínají vrabčí hnízda, ovšem jen na první pohled, ve skutečnosti jsou velmi pečlivě tvarovány pomocí stylingových přípravků," vysvětluje kadeřnice Martina Exnerová. «Gely a tužidla totiž dokáží zvětšit objem vlasů a díky novému složení vlasy zároveň regenerují a vyživují." Výsledky výzkumů dokonce ukázaly, že 30 procent zákazníků má příliš jemné vlasy, z nichž bez vhodného tužidla nebo gelu nelze účes «přinutit" k poslušnosti.1. Vlasy umyjte a ošetřete kondicionérem. Je třeba je důkladně opláchnout, aby nebyly zbytečně zatěžovány. Na hřeben naneste pěnové tužidlo s extra silně tužicím účinkem a rovnoměrně ho včešte do vlasů.2. Vlasy se oddělí od takzvaného vlasového víru do trojúhelníku směrem ke spánku. Tyto vlasy - prozatím - lehce připevněte pinetou. Zbylé vlasy vezměte do jedné ruky, jako kdybyste chtěla udělat culík. Vlasy se zakroutí, obrátí napnuté nahoru a pod "vlasovým vírem" se připevní důkladně sponkami.3. Vlasy v přední části se rozpustí a na jejich konečky se nanese tvarovací gel. Všechny zbylé vlasy v horní partii a kolem uší se opatrně natočí na elektrické natáčky. Natáčejí se i konce vlasů, které zůstaly volné z vyčesaného culíku, aby nepřečnívaly (viz bod 2).4. Přibližně po deseti minutách, když natáčky vychladnou, je opatrně sundejte. Boční partii nad ušima mírně pročísněte, vyhlaďte směrem nahoru a připevněte sponkou. Vrchní vlasy nechte svinuté do loken, nerozčesávejte! Nakonec účes zpevněte lakem na vlasy s extra silně tužicím účinkem.1. Na vlasy po umytí a ošetření kondicionérem rovnoměrně nastříkejte stylingový sprej (pěnová tužidla a vlasové gely se při tvarování ondulačním železem nepoužívají, protože se připalují). Vlasy důkladně prosušte vysoušečem.2. Začněte pracovat od čela. Špičkou hřebene si oddělte tenký pramínek vlasů, který se rozčeše a natočí na ondulační železo. Vlasy ponechte na kulmě maximálně 10 až 16 vteřin, pak ji opatrně sejměte. Pramínek vlasů se už nerozčesává a nechává se pouze vychladnout.3. Jakmile vlasy vychladnou, zafixujte všechny prstýnky lakem na vlasy. Nad čelem oddělte dva silnější prameny a nechte je zatím podél obličeje rozpuštěné.4. Zbylé vlasy se vezmou do ruky (jako byste chtěla udělat culík), otočí se zleva doprava a obrátí se nahoru. Pak se z vlasů vytvoří kulička. Účes připevníme sponkami. Volné konce vlasů se nechají přirozeně splývat. Ve zbylých předních pramenech udělejte pěšinku, kartáčem pak vlasy na hladko utáhněte za uši. «Progelujte je a připevněte perky. Celý účes se nakonec silně zafixuje lakem.