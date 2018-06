Letní kina vsadila na trháky

Také k letošnímu létu bude patřit filmové umění pod širou oblohou, letní kina budou opět působit na několika místech kraje. Jako první lákal letos na filmová představení do přírody amfiteátr v Lipnici nad Sázavou, kde o minulém víkendu sezona vlastně už skončila. "Pokud bude mít obec o mé služby zájem i ve druhé polovině léta, na Lipnici se vrátím. Nyní se ale stěhuji na koupaliště do Havlíčkova Brodu, kde mám připraven program až do 4. srpna," uvedl Jiří Čáslavský, který provoz lipnického letního kina zabezpečoval. Právě letní kino v Havlíčkově Brodě je pro nadcházející sezonu největší novinkou v celém regionu, letní kino se sem vrací po několikaleté odmlce. "Začínám v neděli 24. června a do 4. srpna promítnu devatenáct filmových představení," upřesnil Čáslavský, který kromě dnů plných atraktivních filmů naplánoval i dvě několikadenní přestávky. O dva dny dříve začíná s promítáním letní kino v Krucemburku na Havlíčkobrodsku, které je zařízením s nejdéle trvající sezonou. "Promítat budeme určitě do konce srpna. Promítacími dny budou pátky, soboty a neděle, ale podle počasí se pro lidi z nedalekého kempu u rekreačního rybníka Řeka bude hrát i v týdnu," přiblížila Jiřina Valecká z tamního obecního úřadu. Po celé prázdniny potrvá také sezona v letním kině v Jemnici na Třebíčsku. Na Žďársku a Třebíčsku pak v několika obcích a městech chystají něco jako filmové minifestivaly, promítací maringotka patřící Obecnímu úřadu v Dolní Rožínce zavítá postupně na týden až deset dní do Bystřice nad Perštejnem, Doubravníku, Jaroměřic nad Rokytnou i Náměště nad Oslavou. Také dolnorožíneckou maringotku čeká na trase jedna novinka, v Jaroměřicích nad Rokytnou se letos letní kino přestěhovalo z koupaliště do areálu Lidového domu. V Náměšti nad Oslavou pak umožňují sledovat promítané filmy ze zaparkovaných automobilů, takže se neobávají ani případné nepřízně počasí na přelomu července a srpna, kdy u nich bude filmová maringotka hostovat. Letní kina v celém kraji vsadila na taháky sezony, diváci uvidí pod širou letní oblohou mimo jiné tituly jako Rebelové, Vertical limit, Z pekla štěstí 2, Vyhnání z ráje, Kytice, Gladiátor či Tmavomodrý svět.