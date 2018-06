Letiště odmítá nabízet relaxační masáže

Logo sítě nočních klubů v Nizozemsku.

Majitel Yab Yumu, jehož provozovny v Amsterodamu, Rotterdamu a Haagu nabízejí zákazníkům luxusní služby zahrnující kaviár, šampaňské a dámskou obsluhu, tvrdí, že chce unaveným cestujícím během zdlouhavého čekání na letišti jen nabídnout vybrané jídelní chody a "nesexuální" masáže.Prohlášení, které k této záležitosti vydalo vedení letiště, ale konstatuje, že takový luxusní klub by se neshodoval s všeobecnou filozofií Schipholu, a to i přesto, že tam již funguje kasino."Schiphol nám musí objasnit, jaký je rozdíl mezi kasinem a servisním centrem Yab Yum," nechal se slyšet prostřednictvím deníku De Telegraaf majitel řetězce Theo Heuft. Informoval list, že už vyplnil žalobu, která má prostřednictvím soudního rozhodnutí přinutit ředitelství letiště, aby respektovalo zákon, který od 1. října loňského roku legalizuje v Nizozemsku provozování veřejných domů.Tento zákon, který nahrazuje předcházející normu z roku 1912, jež nevěstince zakazovala, má za cíl zpřísnit dozor nad provozováním těchto zařízení zaměstnávajících v zemi přes 30.000 osob a s ročním obratem přesahujícím miliardu dolarů. Jeho stoupenci zdůrazňují, že povede rovněž ke zlepšení pracovních podmínek prostitutek a k zajištění vyššího zdravotního standardu pro jejich zákazníky.Heft také informoval, že od chvíle, kdy oznámil úmysl otevřít v Schipholu svou pobočku, je zavalen množstvím faxů a telefonátů z celého světa. Pobočka Yab Yum na letišti má podle jeho představ nabízet kromě exotických nápojů a krmí také relaxační masáže prováděné na mramorových stolech zalévaných bublající teplou vodou.De Telegraaf také napsal, že nedávno přiletěl z Tokia do Amsterodamu pár zájemců jen proto, že se omylem domníval, že Yab Yum již zahájil na Schipholu provoz.