Letenské kyvadlo času rozkrádají zloději

"Měl jsem s kyvadlem času různé úmysly. Především mi šlo o to, aby bylo nejenom v neustálém pohybu, ale aby se pravidelně ohlašovalo zvoněním v časových intervalech, což v počátcích fungovalo. Dokonce jsem uvažoval, že v součinnosti s pohybem metronomu by mohl nad Prahu vyzařovat laserový paprsek, který by byl propojen na jiné výškové objekty v prostoru Prahy," řekl Vratislav K. Novák.

"Kdyby snad mělo dojít k odstranění kyvadla z Letné, napadlo mě, že by se mohlo přestěhovat na střechu nedaleko stojící budovy Národního technického muzea. Jeho ředitel ing.Ivo Janoušek byl tomuto nápadu nakloněn. Jenže mezitím v muzeu střechu opravili a tato možnost přestala být aktuální."

Ing. Josef Maršík ze společnosti, která pečuje o provoz a údržbu kyvadla času a o podzemní prostory pod ním, vysvětluje: "Neustále jde o provizorní řešení. Objekt se nachází na ploše historického parku a my dbáme, aby nedocházelo k dalším škodám. Navíc, nejde jenom o prostory bezprostředně pod někdejším pomníkem. Jde o širší komplex zařízení a chodeb, které pod nás nespadají a mají zřejmě úplně jinou důležitost."

Dvaadvacetimetrový metronom je vyšší než někdejší Stalinův pomník, ten měřil jen osmnáct metrů. Červený stožár kyvadla se pohybuje rychlostí 20 vteřin, úhel kyvadla je 30 stupňů. Má dvě protizávaží. Celé těleso váží 7 tun. Kyvadlo pohání elektromotor o síle 600 V. Pohyb vychází z tzv. pračkového mechanismu. Celé zařízení bylo na místě instalováno za pomoci ruského vrtulníku, který tehdy jako jediný mohl unést tak těžké břemeno.

Sochař Novák nejprve navrhoval, aby na podstavci někdejšího Stalinově pomníku stál Archimedův šroub. Z Vltavy by se na vrchol podstavce vyvedla voda, která by potom zase stékala po schodech dolů na křižovatku u Čechova mostu. Toto řešení však pro svou technickou náročnost nemělo šanci.

"Uvažoval jsem tehdy o způsobu duchovní očisty omývání, nebo o sypání popele na hlavu. Ale nakonec jsem se rozhodl pro symbol času, v němž se odehrává veškerá historie. Přišel jsem na metronom s ozvučením dvěma zvonícími cimbály a s hodinami," připomíná téměř po deseti letech autor kyvadla, na něž si Pražané i návštěvníci hlavního města již zvykli a které se dostalo i do řady světových průvodců Prahy.