Létají v domácnosti Báry Básikové talíře?

Jaromír byl prý zpočátku temperamentnější než jeho drahá polovička. "Udělal jsem ale malý ústupek. Řekl jsem si, že se musím zklidnit, a Bára toho využila a temperamentnější je teď ona," konstatoval Pizinger.

V bulvárním tisku se sporadicky objevují zprávy o možném třetím dítěti. "V první řadě je to naše soukromá věc a bulvár se v tomhle případě stará o něco, co my ani neřešíme. Teď to všem připadá, jako kdybychom se doma už o ničem jiném nebavili," brání se Bára.

Podle slov manžela Jaromíra by však třetí dítě doopravdy chtěla. "Já ho ale nechci. Ne snad, že bych byl takový egoista, ale máme dvě děti, na které nemáme dost času," poznamenal Pizinger.

Bára se prý ale už vyjádřila, že je ochotna vzdát se kvůli děcku své kariéry.

"Je sice pravda, že to říká, ale já jí to moc nevěřím. Vím, že když je dva dny bez práce, bývá z toho celá nervózní," konstatoval Jaromír Pizinger.

Jídla se Pizinger od Basikové nedočká

Zpěvačka Bára Basiková nepatří mezi kuchařky. Nevaří prý nikde a nikdy. "Má to ale svou výhodu. S Bárou se známe pět let. Jídlo mi za tu dobu uvařila asi čtyřikrát a všechna si velice dobře pamatuji," řekl Jaromír.

Na dotaz, zda pokrmy, které Bára připravila, byly alespoň chutné, Jaromír pohotově odpověděl: "Ne, nebyly dobré. Dvakrát udělala šunkofleky, které byly rozvařené, nebo rozpečené, takže byly nahoře krásně tvrdé a uprostřed to vypadalo jako tvaroh. Dole to bylo zase nějaké připálené. Pak jednou udělala nějakou roštěnou a jindy špagety."

Bára Basiková své kuchařské neumění vysvětluje tím, že nikdy neměla vztah ke sporáku, vařečce a kastrolům. "Není to můj koníček. Také na to nemám čas a vzhledem k tomu, že máme vlastní restauraci, tak prostě jíme tam," konstatovala zpěvačka lakonicky.