Letadlo s Paltrowovou mělo problémy

"Gwyneth nám oznámila, že nestihne tiskovou konferenci, protože má její letadlo technické problémy. V tu chvíli jsme se všichni děsili vzpomínkami na letecká neštěstí, ke kterým došlo v posledních dnech," uvedl organizátor tiskové konference, kterou Patrowová nakonec zvládla pomocí mobilního telefonu.

"Velice se omlouvám, že nemohu být s vámi. Naše letadlo mělo snad všechny problémy, které mohlo mít. Je mi to moc líto. Měla to pro mě být nejúžasnější událost letošního léta," řekla novinářům herečka a dodala, že ve chvíli návratu do New Yorku nikdo netušil, co se s letadlem přesně děje.

Snímek Proof, v němž kromě Gwyneth září také Anthony Hopkins a Jake Gyllenhaal, byl nominovaný na hlavní cenu Benátského festivalu Zlatý lev.