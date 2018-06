Lesk a bída krásných žen

Krása člověku otevírá dveře do světa. Co ho však za nimi čeká? Zřejmě to, co si zaslouží a do jisté míry sám vybuduje. Každý přitom volí zbraně podle svých schopností. Někdo je výřečný, jiný chytrý, další si podmaní okolí schopností pomáhat druhým.

Zbraní atraktivních žen je jejich téměř osudová přitažlivost pro druhé pohlaví. Pokud ovšem na tuto bílou magii vsadí úplně vše, mohou v jiných oblastech působit poněkud zanedbaně. Snad právě proto se ujalo ono "krásná a hloupá". To průměrné ženy se musí snažit mnohem víc.

Nepřehledné moře možností

"Sama jsem se přesvědčila o tom, že krása ženě start do života opravdu usnadní. Myslím si ale, že na vzhledu se projeví i její vnitřní půvab," soudí herečka Mahulena Bočanová, které prý jako každé ženské udělá radost, když se za ní otočí pohledný mladík. "U nás ovšem vzbuzuji pozornost především díky své profesi, to v cizině se můžu spolehnout na to, že se za mnou muži otáčejí třeba kvůli mým očím."

Právě Mahulena Bočanová patří do kategorie žen, o nichž hovoří pražský psycholog Josef Pavlát takto: "Hodnota života je do jisté míry měřitelná množstvím možností, které máte k dispozici. Musíte však počítat s tím, že čím více možností je na dosah, tím hůře se v životě orientujete."

Z hlediska partnerských vztahů je na tom tedy nejlépe průměrně hezká žena. Během několika let potká tři čtyři vhodné muže, z nichž si dokáže vybrat, protože je důkladněji pozná. Atraktivní dívka se však s podobným zájmem setkává denně. Vyhodnotit takové množství informací úspěšně, je velmi složité.

Dokladem toho je i pětadvacetiletá pradubická kráska Kateřina K. Pomoc psychologa vyhledala zanedlouho poté, co získala prestižní zaměstnání modelky: začaly ji totiž trápit deprese, k nimž se posléze přidaly i zažívací potíže.

"V minulých letech jsem vystřídala až moc vztahů, na které bych dnes raději zapomněla. Opouštěla jsem jednoho muže pro druhého - a celkem snadno," přiznává. "Najednou jsem si uvědomila, že se mi nedaří se doopravdy zamilovat a žít tak, abych pociťovala štěstí. Když jsem se svěřila své dlouholeté kamarádce, nevěřila mi. Tvrdila, že holka, která vypadá tak jako já, nemůže být nešťastná."

Zvolte, co je přirozené

Ať už kdo usiluje momentálně o to či ono, je cílem života většiny lidí založit rodinu a mít děti. Úspěšní muži bývají však v tomto ohledu dnes u nás nejistou investicí. Leckteří se totiž svých profesionálních vítězství dobrali velmi klikatými a velmi nejasnými cestami. Stejnou hádankou pak může být jejich talent k vytvoření dobré rodiny.

"I ta největší kráska obvykle touží po trvalém vztahu a partnerovi, který může nabídnout i lidské hodnoty," soudí doktor Pavlát. "Problém je v tom, že muži, kteří se o ni ucházejí, obvykle oslňují majetkem, postavením, vystupováním - a pod tím vším se - alespoň na čas - může leckterý nedostatek charakteru skrýt. Doporučuji proto bedlivě si u nápadníků všímat toho, nakolik jsou dobrými, odpovědnými a obětavými syny a sourozenci. Je dobré sledovat, zda jsou schopni a také ochotni nabídnout svou pomoc tam, kde je jí třeba. Profesní úspěchy člověka by totiž vždycky měly být ve shodě s úspěchy v mezilidských vztazích."

Změna vždy neznamená plus

"Moje přepůvabná maminka se za život rozvedla čtyřikrát," vzpomíná dvaapadesátiletá východočeská výtvarnice Marie T. "Žádné z jejích manželství však její představu o dokonalém vztahu nesplnilo."

Právě atraktivní ženy jsou většinou zvyklé prosazovat svou rychle a snadno. Snadno však neznamená vždycky dobře. To se týká především manželství. Když přijdou krize vyžadující trpělivost, pochopení a vytrvalost, namísto přiměřeného řešení volí raději změnu. Po ruce totiž bývá hned několik dalších uchazečů a každý nový vztah neodolatelně voní romantikou. Pro sebeatraktivnější ženu je však podobná změna podle názoru psychologa srovnatelná pouze s přesednutím do vagonu nižší třídy.

Pokud v jejím životě nemá totiž své pevné - a čelné -místo láska k dětem, zbydou jí nakonec prázdné ruce. Moře možností se tak změní v oceán samoty.