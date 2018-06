Lešek Wronka o dceři: Protežovat ji by byl začátek konce

„Jmenuje se Wronková a ty dveře má spíš zavřené. Musí fungovat na 200 % a obhájit se. Dělat jí nějaké ústupky či protekce, to by byl začátek konce,“ vysvětluje Wronka, proč své dceři nepřipravil kariéru, jak to dokázal u jiných zpěvaček. O tom, že se v roce 2012 přihlásila do soutěže Hlas ČeskoSlovenska ani nevěděl. „Já jsem to ze začátku tajila. Když se to tatínek dozvěděl, tak mi rovnou říkal, ať jsem připravená na to nejhorší. Není lehké přesvědčit porotu. A měl pravdu,“ říká Wronková.

„Byl jsem rád, že je samostatná a šla si vyslechnout i jiný názor. Já jsem chtěl, aby Magdalenka byla všestranná i v herectví a moderování. Upřímně, být zpěvačkou je řehole, protože pokud člověk není opravdu toptop, tak ta kariéra je hodně jepičí,“ dodává Wronka.

Magdalena by prý o protekci ani nestála. „Já jsem si tu cestičku chtěla vyšlapat sama a jsem ráda, že mě táta neprotlačuje. Chci to ukázat hlavně sobě a tátovi, že na to mám. I když si stejně všichni můžou říkat, že je to tlačenka, jde hlavně o můj pocit. Pokud bych měla za tátou přijít, tak jen v případě, že na to jsem náležitě připravená. Nechci mu přeci udělat ostudu,“ říká.

Nakonec se jí začalo dařit v jiném oboru. Stala se televizní moderátorkou. Začala v hudební televizi Óčko a nyní moderuje pořad Hodinka na Primě. Právě v moderování jí otec pomocnou ruku rád podá. Nechal ji třeba uvádět vedlejší část cen Anděl, které pořádá.

„Když vidím, že na to ten člověk má, tak proč ne. Pokud to bude zrovna Magdalena, není na tom přece nic špatného. Měla možnost moderovat žánrové ceny Anděl a musím říct, že byla dobrá,“ chválí Wronka.

Na druhou stranu dobře ví, kde jsou slabiny jeho dcery a je na ni o to přísnější. „Dcera nezapře, že je z našeho rodu. Na jednu stranu je hodně talentovaná, ale taky pěkně líná,“ říká a Magdalena uznává, že na ni platí metoda cukru a biče. „Tatínek není zlý, ale je přísný. Já občas potřebuju probrat, už nejsem malá holčička. Máme přátelský vztah, není to jen otec, ale jeden z mých nejbližších přátel, za což jsem moc vděčná,“ přiznává.

V současné době se tak považuje hlavně za moderátorku a zpěv odsunula na druhou kolej. Její další vášní je herectví, což zdědila po otci, který je vystudovaným hercem. „Teď jsem připravoval ceny Anděl a ve chvíli, když jsem dnes ráno stál před zkouškou a díval se na to prázdné hlediště, probudila se ve mě nostalgie. Stoupnout si na pódium a zahrát, jó, tak to ve mně je. Ale upřímně se přiznávám, jsem rád, že se herectvím nemusím živit. Není to legrace získat si přízeň a především peníze na živobytí,“ řekl Wronka, který se nedávno oženil s polskou zpěvačkou Halinou Mlynkovou (více čtěte zde).

Lešek Wronka s dcerou Magdalenou

Magdalena s nimi žije ve společné domácnosti, ale ve všem ji podporuje i maminka Dagmara. Stěhování do vlastního zatím Wronková neplánuje. „To přijde, až budu mít třeba nějaký delší vztah. Zatím je na to čas a my si doma nepřekážíme. Neříkám, že tam budu do 35 let, to už by asi nechtěl ani táta. Navíc s tátovou novou manželkou Halinou si moc dobře rozumím, jsem za ni moc ráda. Je to ženská do nepohody,“ říká mladá moderátorka.

V současné době je zadaná, ale její vztah je teprve na začátku. „Zatím jsem měla jen jeden vážný vztah. Jediné, co trošku vázlo, byla komunikace, byl to Ital. Teď mám čerstvý vztah, tak uvidíme, jak se vše vyvine,“ dodává Wronková.