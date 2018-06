Valentýnská svatba producenta Leška Wronky: svědek Gott, uvaděč Mareš

Svatba byla v mnoha ohledech netradiční. Novomanželé například veškeré finanční dary, které jim hosté poslali či předali, posílají na charitu v Polsku i Česku. Navíc měli tři svědky. Nevěstě svědčila kamarádka, ženichovi syn Michal a oběma to dohromady ještě posvětil Karel Gott.

„Jako host jsem byl na svatbách hodněkrát, ovšem svědkem jsem se stal poprvé. Byla to premiéra a měl jsem trošku trému,“ přiznal Zlatý slavík.

„Jsem rád, že Karel mou nabídku přijal a stal se svědkem. Mám ho velmi rád a vážím si ho nejen jako umělce, ale i jako člověka,“ přiznal ženich, který podle svých slov byl do poslední chvíle nervózní, aby vše klaplo dle připraveného scénáře.

Celým dnem provázeli dcera Wronky Magdalena, která vše překládala do polštiny, a také Leoš Mareš. Ten má podobných akcí za sebou už hodně. Tentokrát ale jmenovitě uváděl svědky, hosty a všechny svatebčany.

„Je to nějaký zvyk z Polska. Já to neznám. Říká se tomu herold, neboli česky ceremoniář,“ řekl Leoš Mareš, podle něhož je svatba tak krásný den, že by si ji měl každý zkusit.

Halina Mlynková měla šaty od polské návrhářky Ewy Ciepielewské.

Na soukromé svatbě se objevili také Miro Žbirka, Karel Vágner, Martin Hrdinka, či Iva Kubelková. „Moc se těšíme na obřad a přejeme jim, aby byli spokojeni a aby našli sílu se o svou lásku starat, protože to je ve vztahu nejdůležitější,“ řekla modelka ještě před ceremoniálem.

Nechyběla ani zpěvačka Ewa Farna, kterou právě Lešek Wronka před lety objevil. „Já to vnímám jako hrozně hezký akt a ne jako kus papíru. Jsem vychovaná v tom, že je to tak správně. Pokud toho člověka milujete, tak je to ten nejvyšší akt lásky,“ míní Farna, která svatebčanům také zazpívala. Později se k ní přidala také nevěsta.