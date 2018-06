Lešek Semelka hubne na kurtech

"Kolik chci shodit, to neřeknu, rozhodně ale chci, aby to na mně bylo vidět. Na Tři krále mi začal pracovní maratón, takže na přejídání nebudu mít ani čas," řekl Lešek Semelka, který už o prvním lednovém víkendu bude účinkovat v Bratislavě v Kleopatře a pak se opět rozeběhnou představení Tří mušketýrů v Divadle Broadway, kde hraje Porthose.

Lešek Semelka si docela rád čte své horoskopy a konfrontuje je se skutečností, i když se jimi neřídí. "Někdy tam vystopuji věci, které se mi skutečně staly, ale myslím, že je to spíš náhoda. Ani třináctka mě nezaskočí, je mi to úplně jedno, a navíc se mi nezdá, že by to bylo nešťastné číslo."

V jedné věci má ale jasno. V příštím životě by chtěl být psem. "Je mi totiž v maskérně blaze při líčení obličeje, maskér nebo maskérka mě při něm příjemně šimrají. Možná, že dámám, které jsou zvyklé se líčit, ten pocit nic neříká, ale mně to dělá moc dobře. Tak se má určitě pes, kterého páníček drbe," usmál se Lešek Semelka.