Lesby našly dítěti otce přes internet

Podle tisku je to první takový případ ve Velké Británii.



Ženy žijí spolu v Liverpoolu na severozápadě Anglie. Za zprostředkování kontaktu s dárcem spermatu zaplatily internetovému serveru přes padesát tisíc korun.

"Víme, že se některým lidem naše počínání nebude líbit, ale každý má právo na vlastní názor. Když budeme naše dítě milovat a nic mu nebude chybět, pak nevím, co je na tom špatného," řekla Saphierová britskému deníku The Daily Telegraph.



Specializované internetové stránky vznikly před rokem a jejich cílem je zprostředkovávat dárce spermatu pro lesbické páry, které si přejí mít děti, aniž by se musely obracet na specializované kliniky.