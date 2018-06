Obě dámy spolu žijí dvanáct let a vedou spořádaný život. "Nepřály jsme si žádnou slávu - naopak," vysvětluje Bareová.



"Do Washingtonu jsme se přestěhovaly z Virginie, abychom se vyhnuly soudním tahanicím." Ve Virginii zatím totiž páry stejného pohlaví adoptovat dítě nemohou.



"Doufáme, že budeme úplně normální rodina," říkají obě přítelkyně, které se nesmírně těší až dostanou holčičku domů. "A i to že má dvě maminky a žádného tatínka snad dcerce nějak vysvětlíme."



Dítě bylo počato s pomocí "rodinného přítele" - který však dobrovolně rezignoval na roli rodiče.