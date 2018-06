Lesbické matky umožnily osmiletému synovi změnu pohlaví

Thomas prý už ve třech letech říkal "Já jsem holka". V sedmi ho proto jeho matky vzaly k psychiatrovi, který potvrdil, že má Thomas poruchu identity. Podle Pauline Morenové a Debry Lobelové, které ho společně vychovávají, bylo lepší, aby jejich syn začal se změnou pohlaví už v dětském věku. Jinak by prý riskovaly, že se pokusí o sebevraždu.

V osmi Thomas navštívil středisko v Berkeley, kde mají program pro takové děti a začal brát léky, které zablokovaly jeho hormony. Lékaři mu je jednou ročně implantují do levé paže a díky nim se u něj nevyvinou široká ramena, nezhrubne mu hlas a nenarostou vousy. "V podstatě zůstane chlapcem před pubertou, dokud se nerozhodne pro operaci," řekla Morenová.

V patnácti tak musí Tammy své rozhodnutí zvážit znovu a pokud léky vysadí, projde pubertou jako muž. Jinak začne brát ženské hormony, aby se jí vyvinula ňadra a zvýšil hlas.

Lobelová a Morenová čelí kvůli svému rozhodnutí kritice přátel i rodiny. Obě trvají na tom, že jejich lesbická orientace v tom nehraje roli.

"Všichni se na nás zlobí. Ptají se, jak jsme to mohly udělat. Že prý jsme mu možná zničily celý život. Ale i pro nás to bylo velmi divné. Víme, jaké je to cítit se odlišný, zažily jsme to. Ale jaké je to být v jiném těle je něco, co nám nešlo do hlavy," přiznala pro MailOnline Morenová. Na obhajobu svého rozhodnutí citovala statistiky programu na prevenci sebevražd u mladistvých, které ukazují, že 50 procent mladistvých s poruchou identity se pokusí o sebevraždu před dvacátým rokem života.

"Jde jen o to nevytvářet nějaké třetí pohlaví, které není ani to, ani ono. Pravidlem teď je umožnit přeměnu takovým dětem jakmile odhalíte jejich diagnózu, protože jinak skončí s tím, že nebudou patřit ani k jednomu pohlaví. Projdou totiž pubertou," dodala.

Jejich dítěti prý změna velmi prospěla. "Thomas žil ve svém vlastním světě, úplně stranou a byl vždy problém zapojit ho do života. Co jsme ale viděly, když jsme mu umožnily být Tammy, byla okamžitá proměna osobnosti. Pořád se hihňala a teď se zapojuje do všeho a brání sama sebe," popsala Morenová.