Lesbička z Ulice otěhotněla

Manželka produkčního a moderátora Petra Prokopa, mimochodem syna hudebníka Michala Prokopa, se zdržovala hlavně v občerstvovacím koutku. Ve vedrech, která však momentálně panují, sahala především po osvěžujících lahůdkách, jako byl třeba žlutý nebo červený meloun. "Zatím je mi dobře, víc sice ležím, ale to proto, že jsem líná, než cokoli jiného," přiznala Prokopová."Budeš mít holku," oznámila jí Ilona Svobodová, když svoji kolegyni obhlédla zkušeným okem. Nastávající maminka zatím pohlaví dítěte nezná, ale chce si ho nechat prozradit. "Chci si s miminkem povídat a chci vědět, s kým mluvím," vysvětlila Prokopová. Svoji roli v seriálu prozatím dotočila a chybět v něm po dobu těhotenství rozhodně nebude. "Scenáristé vymysleli, že se odstěhuju na farmu, kde chvilku zůstanu. Jsme ale domluvení, že kdykoli budu chtít a cítit se na to, můžu se do Ulice zase vrátit. Zatím nic neplánuji, nedokážu říct, co bude."U občerstvení se nezdržovala jen Prokopová, ale většina přítomných. Ondřej Brzobohatý měl totiž dost práce s tím, aby své kolegy svolal do hlavního prostoru, kde jim chtěl s kolegou Jakubem Prachařem předvést písničku, kterou spolu složili v pauzách mezi natáčením.Pak už se všichni jen bavili. Někteří, možná poznamenaní vedrem, trochu rozverněji, než by měli a chtěli. Ale kdo ví, třeba se Ondřej Pavelka rozhodl rozloučit se svými kolegy zvesela.