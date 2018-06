Lesbická Výměna manželek se změnila v slzavé údolí

Martina žije tím nejrodinnějším životem, jaký si dovedeme představit. Vše v jejím životě se točí kolem rodiny, příbuzných a známých. Martina tráví mnoho času v Mateřském centru, kde vede řadu kurzů. Po odpoledních také funguje jako malá mateřská školka pro děti svých známých. Je to ale pro všechny zúčastněné taková pohoda, nebo se to tak jen zdá Martině? Ilona při výměně zjistí, že to tak růžové není.

Ilona je lesbička, která se svou orientací přišla na veřejnost později, stejně jako její partnerka Hanka. Obě mají z předchozích manželství děti a společně je vychovávají. Ze zvědavosti, zda bez sebe vydrží deset dní, se přihlásily do výměny. Strach měly jen z toho, aby se Ilona nedostala do rodiny, kde vládne krutý despota. Zároveň účast v pořadu braly jako demonstraci toho, že lesbický pár může v pohodě vychovávat děti.

Začátky v Holešově

První rodina Martina (27), manžel Emil, tři děti (11, 7 a 2,5) Žijí v bytě v Holešově

Začátky v Sukoradech

Ilona přijíždí do Holešova, zjišťuje, že se bude muset starat o tři děti. Je ale ubezpečena, že manžel doma funguje a ochotně pomáhá. K dětem si okamžitě najde cestu a až na jednu maličkost s nimi bude v pohodě vycházet až do konce pořadu. I když hned druhý den udělá chybu – nepodaří se jí odvést malého Pavlíka na lekci plavání. Emil jí sice dal mapu s vyznačenou trasou, ale Ilona se prý nedokáže podle mapy orientovat. Po delším bloudění městem to nakonec vzdává.

Druhá rodina Ilona (29), partnerka Hanka, dvě děti (13 a 10) Žijí v bytě v Sukoradech

Plný kvartýr lidí

Martina k nové rodině také okamžitě přilne. Trochu ji mrzí, že v této domácnosti nepozná jiný typ chlapa, ale zkušenost s partnerkou nakonec taky nebude k zahození. Jen si musí zvyknout na vesnický život. Štípat dříví, topit v kamnech a podobně. A protože nemá na rozdíl od Ilony řidičák, musí ráno vodit syna na autobus do dvou kilometrů vzdálené vesnice pěšky. Ale zdá se, že to ani Martině, ani Dominikovi nevadí.



Gajdošovi z Holešova

Ilona zjišťuje, že Martinina domácnost je sdílená spoustou dalších lidí. Není tam chvilka klidu, neustále někdo zvoní, do bytu chodí známí se svými dětmi. Martininy děti pak musejí uklízet i po nich. Ilona se ptá Kubíka, jestli mu to nevadí. A dozvídá se zajímavou věc – vadí a hodně, ale nikdo se ho na jeho názor neptal. Rád by měl chvilku klidu pro sebe, ale dost často je to nemožné. Byt je neustále plný lidí a pořád je v něm cvrkot jako v úle. Takže Ilona má jasno jak v tom, co bude probíhat při změně režimu, tak v tom, co poradí Martině při závěrečném setkání.

Martina se cítí jako puk

Ilona chodí hrát hokej, a tak tato zkušenost čeká i Martinu. Narve se do výstroje a poprvé po mnoha letech vleze na brusle. Zpočátku je trochu nemotorná, ale nakonec všechny překvapí tím, že prakticky vůbec nepadá. Sama sobě ovšem přisoudila spíš roli puku, v té by se na hokeji cítila nejlépe.

Pátý den dochází ke změně režimu. Vyměněná maminka má změnit to, co se jí na domácnosti nelíbí. Jenže Martině se líbí vše a nic by neměnila. Takže vše zůstává při starém, pouze se Martina rozhodla naučit děti nějaké nové grafické technice – konkrétně barvení hedvábí. A také si spolu s Hankou dopřejí aroma-masáž.

V Holešově se toho změní víc



Lesbička Ilona se synem Gajdošových z Holešova

Ilona je taky spokojená, vidí ale spoustu věcí, které by řešila jinak. Okamžitě odbourává odpolední návštěvy. Rodina potřebuje klid i sama pro sebe. Celá rodinka pak vyráží na paintballové utkání. Všichni jsou nadšeni, Ilona se adrenalinově vyřádila i bez hokeje a spokojený byl i Kubík.

Další změnou jsou stravovací návyky. Rodina se nikdy nesejde u stolu, aby se najedli všichni společně. Emil se chvíli vymlouvá, že by se tam nevešli, ale pak už vidíme, jak u stolu všichni sedí a spokojeně dlabou. A Emil přiznává, že naposledy takhle seděli o Vánocích. A prý to určitě změní.

Slzy na všech stranách

Ačkoliv jsou oba páry spokojené a nedochází k žádným konfliktům, přesto se u všech objevují slzičky a stesk po partnerech a po domově. Jak Ilona s Hankou, tak Martina s Emilem si proto zatelefonují, aby se alespoň na několik vteřin slyšeli. Jejich slzné kanálky pak mohutně přetékají.



Děti Gajdošovy z Holešova

A nejinak tomu je v závěru pořadu. Brečí úplně všichni, vyměněné maminky, partnerka i manžel a také všechny děti. A možná i kameramani, ale těm jsme do očí neviděli. Je vidět, že všichni k sobě opravdu hodně přilnuli.

Mezi osmi očima Martina by na Ilonině domácnosti neměnila nic. Zkušenost to ale pro ni byla obrovská. Jednak viděla, že homosexuální domácnost může v pohodě vychovávat děti, aniž by to na nich mělo jakékoliv negativní následky, jednak si uvědomila, že se natolik rozdává jiným lidem, že tím její rodina může trpět. A to jí potvrdí i Ilona. Podle ní jsou Martina s Emilem neskutečně hodní lidé, kteří ale neumí říkat ne, a proto je jejich okolí zneužívá. Ilona Martině poradila, ať zredukuje počet cizích lidí v jejich bytě. Občasné návštěvy jsou v pohodě, ale dělat z bytu mateřskou školku, to není v pořádku. Martina možná bude ve svém živlu, ale jejím dětem to nevyhovuje. Martina souhlasí a slibuje, že co se týká jejich rodiny, bude větší sobec a nebude dělat poskoka všem známým. Bude se realizovat v Mateřském centru, ale práci si už prý domů tahat nebude. Ilona ještě prosí Emila, aby byl víc chlap, víc dominantní, aby jen nepřikyvoval, ale uměl si i prosadit odlišný názor. Martina souhlasí, chce vedle sebe chlapa, ne kamarádku v mužském těle. Nakonec si ještě všichni společně zabrečí, Emil je cvičně okřikne (a pak si zabrečí taky) a už je slzavému údolí konec. Vlastně není, ještě si musí každý zabrečet u sebe doma.

Kontroverze se nekonala

Ačkoli upoutávky slibovaly něco lehce kontroverzního, nakonec se ukázalo, že homosexualita jednoho z párů vůbec nikomu nevadila. Možná že kdyby se Ilona dostala k hluboce věřícím lidem nebo k šovinistickému despotovi, vypadalo by to jinak.