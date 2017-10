Leoš Mareš se zasnoubil s přítelkyní Koblížkovou: Těhotná není

Leoš Mareš zásnuby naplánoval jako velké překvapení. „V týdnu jsem Moniku pozval na víkendový výlet s tím, že nebude vědět, kam jedeme,“ začal Leoš své vyprávění na Instagramu.

Ještě předtím ale odjel do Dvora Králové za Moničiným tatínkem, který byl prý trošku překvapený. „Předal jsem kytici jeho manželce a říkám mu: Přijel jsem Vás požádat o ruku Vaší dcery, protože ji miluju a chci si ji vzít,“ svěřil se s tím, že tatínka hlavně zajímalo, co na to říká Monika. „No, ona to ještě neví,“ řekl mu Leoš.



Pak se moderátor vydal s přítelkyní do hotelu v Mariánských Lázních. „Dali jsme si večeři a po jídle jsem vzal deky, pozval Avíka na terasu a v tu samou vteřinu začal ohňostroj jen pro ni na naši písničku od Coldplay. Když přišla TA chvíle, vyndal jsem krabičku. Monika mně pak řekla, že jí to vůbec nedošlo, viděla krabičku, ale myslela si, že to je nějaký dárek. No a pak už jsem klečel,“ popsal Mareš podrobně romantickou chvíli. „Jo a není těhotná,“ doplnil ve formě hashtagu.

Koblížková si událost také nenechala pro sebe a fotku prstýnku s komentářem „I said YES“ přidala na Instagram.

Leoš Mareš se letos v květnu rozvedl se svou ženou Monikou. Vzali se v roce 2008 a mají spolu syny Jakuba (11) a Matěje (7). Dvojice spolu však nežije od roku 2010, kdy moderátor od manželky odešel kvůli vztahu s vicemiss Hanou Svobodovou. Od té doby Mareš vystřídal několik partnerek včetně modelky Petry Faltýnové. S módní redaktorkou Monikou Koblížkovou se dali dohromady před dvěma lety a moderátor přiznal, že díky ní se zklidnil a posunul dál.