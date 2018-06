Leoš Mareš o Faltýnové: Věděl jsem po dvou minutách, že s ní budu

"Člověk nemůže milovat po několika okamžicích, ale vždycky jsem to věděl okamžitě, že s tou holkou budu. Po dvou minutách," přiznal Mareš v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

Faltýnová je mu bližší než předchozí milenky nejen věkem, ale také rodičovskými zkušenostmi. Z předchozího vztahu má dceru, zatímco Mareš má s manželkou Monikou dva syny.

Se všemi dětmi už podnikli společnou dovolenou a Mareš si to nemůže vynachválit.

"Strašně je zjemnila. Oni dva vedli souboje a když ona do toho přišla, vytvořila pár s tím mladším. Jako by spolu chodili," prozradil moderátor o dceři Faltýnové.

Leoš Mareš s manželkou Monikou a oběma syny v novém domě

Ani fungující vztah ho ale nepřiměl k rozvodu s Monikou Marešovou, která se do něj taky nežene, novou přítelkyni mu navíc schvaluje. "Leoš je takový, že si se mnou o tom povídá, co, kde a jak byli a tak dále. Já mu to přeji, je to krásná holka. Doufám, že budou šťastní oba dva," řekla Marešová.