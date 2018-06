Od kožichů po prvotřídní styl: stylisté se na Marešovi vyřádili

Šatník předního českého moderátora se za posledních deset let výrazně proměnil. Kostýmy, s nimiž objížděl diskotéky a fascinoval jejich návštěvníky, jsou minulostí, přestože svého času vzbuzovaly nemalou pozornost.

Za všechny moderátorovy pracovní úbory jmenujme kožichy, díky nimž dodnes nosí nálepku pán kožichů.

Kožichy? Pro Leoše Mareše už uzavřená kapitola

"Je to už sedm let, co jsem si naposledy oblékl kožich. A že se na ně po sedmi letech ptáte dokazuje, že v lidech zanechaly nesmazatelnou stopu. Bylo to silné hlavně proto, že si to určili lidi sami. Na diskotékách jsem měl několik druhů kostýmů, protože jsem chtěl lidi pobavit a ne jen sedět na barové židličce a kouřit. Dělal jsem show, ke které patří kostým. Nosil jsem pláštěnku, tričko s prezervativy i digitální hodiny, které běžely na hrudi, ale kožich byl nejvíc. Všichni o nich začali mluvit," vzpomíná Mareš na éru, s níž vstupoval na půdu českého showbyznysu.

Dnes je doba jiná. Sám Mareš se proměnil v dospělého muže. Tvář poznamenanou akné vystřídaly vrásky, nasvědčující, že dřina zvaná showbyznys dá občas člověku zabrat. Zvláště ve chvíli, kdy se stanete prvotřídní hvězdou a vaše služby jsou lidem na očích.

Slavičí objev roku, poté moderátor prestižních cen a následovně hlavní tvář nejúspěšnější komerční televize v zemi. To je jen stručný popis toho, jak rodákovi z Berouna strmě rostla kariéra.

Jestli je na pomyslném vrcholu, či na půli cesty, ukáže čas. Jisté ale je, že status hvězdy mu nikdo neodpáře. Ani ten, komu jeho humor a projev vůbec nevoní.

Leoš Mareš už dávno rezignoval na organizování všeho, co si onen status žádá. Moderátorův šatník, který se každou sezonu mění, je toho důkazem. "Ale paradoxně je jedno, co si na sebe vezmete," svěřuje Mareš vlastní postřehy z praxe. "Lidi posuzují váš výkon podle něčeho úplně jiného. To procento, které můžete omluvit stylingem, je minimální. To hlavní vychází z vás," zdůrazňuje.

Služby stylistů nicméně využívá pravidelně. Především proto, že mu šetří drahocenný čas, se kterým může naložit podle svého, a starosti, které by mu oblékání normálně působilo, může přehodit na odborníky. "U mě to je o pocitu pohody a klidu. Filipovi zavolám tehdy, když vím, že mě čeká nějaká důležitá akce v televizi. Teď je například plesová sezona, pro kterou jsem si vybral jeden oblek, několik košil a kravat. Nepřeháním to. V tomhle směru jsem konzervativní."

Leoš Mareš a jeho stylista Filip Vaněk

Souhlasně přikyvuje hlavou i Filip Vaněk, který už ví, že na svého hvězdného klienta musí velmi pomalu. "Chová se jako každý chlap. Nejlepší je, když dokážu udělat změnu, které si ani nevšimne a až později řekne, že takhle je to lepší. Máme před sebou ještě dost práce, ale tu hlavní udělal sám, když odhodil kožichy," říká stylista, který obléká modelky Pavlínu Němcovou, Simonu Krainovou či Dianu Kobzanovou.

Pro samotného Mareše jsou zajímavým úkazem na poli hvězdného stylingu manželé Victoria a David Beckhamovi. "Dvojice Beckhamovců mě fascinuje, na mě to působí jako něco z Marsu. Pracuju v showbyznysu, takže je pozoruju jako divák a vždycky napjatě čekám, co dalšího budou mít na sobě. Borec leží zraněný v sanitce, ale vypadá jako kdyby slezl z přehlídky. Baví mě extrémně," doplňuje Leoš Mareš.