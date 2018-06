Leoš Mareš testoval Belohorcovou

Muži už snad konečně pochopili, že jejich oblíbené: „Správný chlap má smrdět i z fotky,“ jim do náruče žádnou ženu nenažene. Zájem o pánské vůně i kosmetiku potvrdil doslova našlapaný večírek.

A chlapům neubralo nic na mužnosti, když si na místě vyzkoušeli novou luxusní pánskou kosmetickou řadu. Třeba Pavel Zedníček neodolal pleťové masce a novou vůni Hypnôse nadšeně očuchávali i elegáni jako Jiří Krampol, Jaroslav Svěcený, Ladislav Špaček či Petr Fejk.

Mareš testoval Belohorcovou

Party určená především mužům poskytla spoustu zábavy a kosmetických novinek i něžnému pohlaví. Moderátor Leoš Mareš na místě vyzkoušel na pleti slovenské kolegyně Zuzany Belohorcové speciální scaner s kamerou, který zaznamená sebemenší vadu na kráse.

Zuzana se ale o svou tvář stará pečlivě a v testu dopadla na výbornou. Také samozřejmě patří k ženám, kterým chlap musí vonět. „Nejhorší je, když se chlap nemyje. Nemusí zrovna používat parfémy, i když navoňené muže mám ráda - stačí mi ale, když jen voní čistotou,“ upřesňuje Zuza.

Vzkaz mužům: myjte se

Zpěvačka Linda Finková má na mužích ráda v létě citrusové vůně, v zimě dřevité. A čím jí chlapi smrdí? Jak jinak, hlavně potem: „Nejhorší to je, když se opijí nebo sní něco smradlavého, to pak páchne i z jejich potu a to je síla.“

Moderátorce Štěpánce Duchkové nejvíc voní mužská kůže, ale ne jakákoliv. „Líbí se mi, když jejich kůže voní naftou, jako kůže mého přítele,“ prozradila iDNES.cz na svého milého Jana Hrušku. Stejně jako jiné ženy, i ji okamžitě odradí muž nemytý a čpící potem.

S tím souhlasí i modelka Jitka Kocurová. Její přítel fotbalista Aleš Chvalovský jí prý nejvíc voní svým pižmem, ale má ráda i když se navoní. Při losování vizitek se jí pro něj podařilo vyhrát celou novou kosmetickou řadu. „Je to skvělé. Právě měl svátek a bude mít narozeniny, tak pro něj mám krásnej voňavej dárek,“ smála se.