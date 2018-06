Bylo mi po smrti otce těžko, tak jsme s partnerkou odletěli, říká Mareš

„Na dovolené jsme byli v Thajsku úplně sami. Já jsem měl v rodině smutnou událost a druhý den jsme seděli doma, bylo nám těžko a napadlo nás, že bychom mohli odletět. Tak jsme si dopoledne koupili letenku a během cesty jsme sháněli ubytování,“ svěřil se iDNES.cz Mareš, který v exotickém ráji nakonec potkal i svého kolegu z rádia Patrika a rappera Rytmuse.



„Přiletěli jsme tam na poslední chvíli a až na místě jsem zjistil, že je tam i Patrik Hezucký. Jen krátce jsme si předtím telefonovali, jestli někam cestujeme. On mi řekl, že si koupil letenky, ale nevěděl jsem kam. Takže jsme se náhodou potkali na stejném ostrově,“ vysvětlil společné setkání Leoš.

„A náhodou tam byl i Rytmus. A to jsem zjistil z jeho Instagramu. Přes našeho společného kamaráda jsme se pak potkali. Vše byla náhoda, žádní kumpáni. Vyrazili jsme jen s Monikou,“ pokračoval moderátor, který by v letošním roce chtěl cestovat trochu víc. Minulý rok mu hodně pracovních povinností nedovolovalo vyrážet za hranice příliš často.

„Minulý rok jsem moc necestoval, protože jsem měl strašně moc práce. Takže jsme se těšili, že po Vánocích poletíme na vysněnou dovolenou. Ta se ale zrušila a odletěli jsme pak až do Thajska. Byl to spíš takový únik. Nebyla to destinace, kterou jsme původně plánovali,“ pochlubil se Leoš. Svou vysněnou destinaci prozrazovat nechce.

Leoš Mareš a jeho partnerka Monika Koblížková na exotické dovolené v Thajsku.

„To nemohu prozradit,“ doplnil Mareš s tím, že ačkoli si některé slavné zahraniční tváře někdy kupují vlastní ostrov, on by něco takového rozhodně neudělal. „Nikdy bych nechtěl svůj vlastní ostrov, kde nikdo není. Mám strašně moc rád lidi a takový majetek dělá jen problémy. Jak se říká víc peněz, víc starostí.“



Tatínek Leoše Mareše Ivo (†65) zemřel 28. prosince 2015 po dlouhé těžké nemoci. O jeho úmrtí moderátor informoval veřejnost prostřednictvím svého profilu na sociální síti.