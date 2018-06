Leoš Mareš Slavíky neuvede

„Nestihnu ho. Vypadá to, že Slavík bude den před finálovou show Velkého bratra. A vzhledem k to- mu, že jde o tak velké pořady, cítil jsem velkou zodpovědnost. Nestíhal bych to, proto jsem požádal televizi, abych moderoval jen jednu show. Uvědomte si, že na neděli se bude zkoušet celou sobotu, na sobotu bude zase zkouška v pátek. A to by se dalo jen obtížně zvládnout,“ říká Mareš.

Další závazky moderátor Velkého bratra zatím rušit nemusí. „Já jsem si chtěl nechat Eso i ranní show na rádiu. A proto ten černý Petr vyšel zrovna na Slavíka,“ tvrdí.

Mareš už předávání Českých slavíků moderoval v minulých dvou letech. Jeho vtipný a pohotový styl měl úspěch, nabídku proto dostal i na letošní ročník.

Možnost, že by se přece jen snažil zvládnout oba večery, odmítá. „Myslím, že by to bylo i kontraproduktivní, ve stylu ‚už zase?‘. Jeden velký projekt za sezonu stačí,“ míní Mareš.

„Samozřejmě, že z toho radost nemám, ale ještě to nepovažuji za hotovou věc, z Novy zatím žádnou informaci nemám,“ reagoval na zprávu Jaroslav Těšínský z pořadatelské agentury Musica Bohemica.

Ivan Rössler, šéf zábavy na Nově, která předávání Slavíků odvysílá, však informaci potvrdil. Jméno Marešova náhradníka zatím nezná. „Zatím zkoumáme několik variant, teď je ve hře každý z moderátorů, kteří by Slavíka mohli dělat. Těch je asi deset a teď je začneme oslovovat.

Že to s hledáním nového moderátora nebude jednoduché, připouští i Jaroslav Těšínský. „Po Leošovi to bude mít každý asi hodně těžké. On za ty dva ročníky nasadil laťku dost vysoko. A každý, kdo tam teď přijde, s ním bude porovnáván. Proto ten výběr bude hodně obtížný,“ říká.

Předčasné je mluvit také o tom, zda se Mareš k moderování Českého slavíka po roční pauze vrátí. „To nevím, zatím to neřeším. Já jsem byl osloven jak televizí Nova, tak agenturou Musica Bohemica k to- mu, abych Slavíka moderoval potřetí. Čistě kvůli vyvrcholení Velkého bratra jsme se rozhodli, že to letos nezrealizujeme. A protože šlo o tohle, počítám s tím, že není důvod se k Slavíkovi někdy nevrátit,“ tvrdí zpěvák a moderátor, který sám v roce 2001 jednu cenu coby skokan roku získal.