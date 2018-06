Leoš Mareš si dal dvanáctihodinový maraton v rádiu kvůli fotbalu

O Leošovi Marešovi je veřejně známo, že je velký fotbalový fanoušek, který neváhá na důležité zápasy oblíbených klubů letět i tisíce kilometrů.

Proto už se nemůže dočkat listopadu, až jeden takový zažije přímo v Praze. Utkání, které se odehraje v pražské Synot Tip Aréně mezi Plzní a Barcelonou, moderátor považuje za fotbalový svátek a chtěl být právě tím moderátorem, který na Evropě 2 odstartuje soutěž o lístky.

Kvůli tomu strávil v rádiu celý den a i během moderování svých kolegů upozorňoval na jedinečnou událost. "Bude to zážitek na celý život, protože na českém hřišti uvidíme běhat neuvěřitelnou sestavu s Lionelem Messim, Iniestou a dalšíma kopáčema," lákal Mareš fotbalové fanoušky.

"Myslím, že ten blázinec kolem lístků teprve začne, až je budou lidi kupovat za nesmyslné ceny od překupníků. Naše soutěž je určitě lepší zdroj," říká Mareš.

A už má taky jasno, kdo by měl lístky vyhrát. "Přál bych si, aby lístky vyhrála nějaká holka. Utáhla by na ně každýho chlapa, kterýho by se jí zachtělo," myslí si moderátor.

