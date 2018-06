Leoš Mareš naši show neohrozí, míní Jan Kraus o stájovém konkurentovi

"Pokud vím, Leoš bude dělat jiný pořad. U ryzích talk show může být jen problém, že se perete o hosty, ale to ten plánovaný formát naši show neohrozí," řekl iDNES.cz Jan Kraus, který tak po prázdninové přestávce zahájí desátý ročník svého pořadu, s nímž začínal v České televizi a poté přešel na Primu.

Leoš Mareš se představí hned ve dvou pořadech této televize. Zasedne do poroty Česko Slovensko má talent a navíc bude uvádět chystaný projekt QI: Na vše máme odpověď, což je pořad založený na zdánlivě banálních otázkách. Marešovým kolegou se stane Patrik Hezucký, s nímž moderuje Ranní show na Evropě 2.



Jan Kraus bude se svou show pokračovat i po létě. Leoš Mareš by Janu Krausovi neměl konkurovat.

Dřívější spekulace, že by měla Show Jana Krause vyklidit prostor jiným formátům, se tak ukazují jako nepravdivé. "O tom spekulovalo pouze vydavatelství Bauer Media. Navíc v době, kdy to uvedli, jsme měli smlouvu na další rok," upřesnil Kraus, který si nyní dopřává letní odpočinek. Jak přiznal, celoroční pořad občas bývá hodně vysilující.

"V červenci cítím opotřebení výrazně, ale když tam pak v srpnu nebo v září vejdete a jsou tam diváci, tak je to prostě něco, co vás zvedne. My v divadle hrajeme patnáct let jednu hru a jak jsou tam diváci, co si kupují lístky, to byste položil život," dodal Jan Kraus.