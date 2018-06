Není důvod to někam posouvat, říká Mareš o vztahu s Faltýnovou

"Já myslím, že každý máme svou rodinu a teď se to tak krásně propojilo, že není vůbec důvod to někam posouvat. Takhle to vyhovuje všem," říká Leoš Mareš.

Faltýnovou by si ostatně ani hned tak brát nemohl, protože na rozdíl od ní není ještě rozvedený s matkou svých dětí Monikou Marešovou.

Moderátora jsme zastihli v ateliéru, kde pózoval jako model. Také díky stylistům se jeho styl oblékání hodně změnil. Už dávno není "pánem kožichů."

"Kožich nebylo oblečení, to byl kostým a jako kostým to splňovalo vše, co kostým splňovat má. Musí to zaujmout, musí to prodat a musí to být něco, za co lidé třeba zaplatí extra vstupné," říká s odstupem času Mareš.

Teď už by ho v kožichu nikdo nespatřil a zanevřel i na kdysi oblíbená trika a mikiny s čísly.

"Je to taková cesta. Člověk se pořád hledá, vyvíjí se a já myslím, že je to dobře. Člověk by neměl nosit to samé v osmnácti a v osmatřiceti," říká Mareš.