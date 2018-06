Moderátory roku jsou Mareš s Hezuckým, titul obhájila Výborná

Trojice z Ranní show Evropy 2 se stala absolutním vítězem druhého ročníku ankety, kterou pořádala Asociace rozhlasových organizací. Loňský vítěz Jiří Pomeje tentokrát nebyl ani mezi nominovanými.

"Poslal nám hlas taxikář, náš ředitel, moje máma," žertoval Leoš Mareš před naší kamerou.

Na druhém místě mezi mužskými moderátory skončil Ruda z Ostravy, který vysílá na Frekvenci 1 a na třetím se umístil Pavel Kudrna z Českého rozhlasu.

Mezi ženami je stále nejoblíbenější Lucie Výborná. "Mě to překvapilo, protože těch anket je tolik, že už se to nedá uhlasovat. Každý měsíc v průměru tak deset možná patnáct anket. Takže to, že si na vás někdo vzpomene a pošle vám svůj hlas jen tak, aniž by za to něco dostal, je výjimečné a já si toho vážím," řekla Lucie Výborná.

VIDEO: Moderátorkou roku 2012 se stala Lucie Výborná

Největší důvod k radosti tak měl prezident společnosti Lagardère Active ČR, pod kterou spadají rádia Evropa 2 i Frekvence 1.

"Moderátor v rádiu je něco zcela zvláštního, říká já a mluví za všechny a ke každému úplně individuálně, protože každý ho slyší ve své mysli, chce-li, ať je kdekoli, třeba ve vaně. A protože na začátku bylo slovo, tak moderátor tvoří svět. Není to divné? A to ho za to platíme," řekl Fleischmann.

Anketa ale potěšila i ostatní ředitele rádií. "Desítky tisíc hlasů, kterými se do ankety zapojili posluchači jednotlivých rádií, mě utvrzují v tom, že rádio je stále živé a dokáže vyvolat v lidech to nejdůležitější, emoce. Výsledky odráží závěry řady lifestylových výzkumů upozorňujících na důležitost rádia jako mediatypu. Pro mě je anketa důkazem neklesajícího zájmu o poslech rádia,“ uvedl Jiří Hrabák, generální ředitel Rádia Impuls a předseda ARO.