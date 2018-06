Fryovi se líbily naše nápady, říká Mareš o britské hvězdě pořadu QI

Show podle úspěšného britského formátu QI: Quite Interesting je plná zdánlivě banálních otázek, kde se odpovědi zdají naprosto jasné, pointa ovšem zpravidla hodně překvapí. V Británii je založena na inteligentním humoru komika Stephena Frye.

Leoš Mareš se s britským protějškem sešel a diskutovali o české verzi pořadu. "On je skvělý. Hodně mi pomáhal, strávili jsme spolu s ním a jeho týmem dlouhou dobu nad přípravou české verze přímo v Londýně," prozradil čtenářům Mareš.

Hvězdou původní britské verze pořadu QI - Quite Interesting je moderátor Stephen Fry.

"Působil jako klidná síla a líbily se mu naše nápady, což jsem nečekal. A můžu říci, že když řeknete glosu v angličtině před 600hlavým publikem v Londýně, které vás vidí poprvé v životě, a oni se smějou a smějou, to je teprve adrenalin," dodal.

I česká verze QI se natáčí před živým publikem a lístky jsou zatím zdarma.

Mareš svému pořadu věří, ale je připraven i na neúspěch. V on-line rozhovoru řekl, že se chce stále zlepšovat a necítí se jako král ani mezi českými moderátory. "Čím lepší je konkurence, tím větší motivaci máte v práci, jenom srovnávání s nejlepšími má skutečný význam. Můj vzor je Karel Šíp, nedostižitelný Miroslav Horníček, ale velmi respektuju i Jana Krause a další," říká.

I přes své pracovní vytížení hodlá dál vstávat brzy ráno do rádia. Finančně už to nemá zapotřebí, ale patnáctileté práce na Evropě 2 se nechce vzdát. "Miluju to, nemůžu bez toho být a člověk potřebuje disciplínu," řekl.

Jeho další životní ambicí je vychovat dobře svoje děti. K radosti mnohých ujistil čtenáře v tom, že hudební ambice už nemá.