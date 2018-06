Leoš Mareš: Stále víc mi připadají atraktivní ženy kolem padesátky

„Čím dál tím víc myslím, že jsou sexy starší ženy. Zažil jsem teď mnohokrát, že žena kolem padesáti mi připadala neuvěřitelně atraktivní,“ prozradil Mareš.

„Věkem se mi rozšiřuje záběr, a to nemyslím jen věkový, ale vnímám mnohem větší nuance u ženské bytosti,“ dodal.

Ideálem ženské krásy je pro něj zpěvačka Marta Kubišová. „Před několika týdny jsem viděl film o Martě Kubišové a byl jsem úplně fascinován tím, jak ona vypadala v mládí. Byl jsem šokovaný. Začal jsem si googlovat její staré fotky a pouštět videa a myslím, že když to vezmu napříč dekádami, tak myslím, že by Marta Kubišová patřila k nejkrásnějším holkám vůbec. Takže ona je takový můj ideál,“ prozradil moderátor.

Samozřejmě i mezi královnami krásy by si vybral. Jednu finalistku Miss má ostatně doma. „Co se týká missek, tak myslím, že jsme jich měli opravdu hodně krásných. Třeba Petra Faltýnová,“ říká s úsměvem Mareš, který s Faltýnovou tvoří po krátké pauze znovu pár (více čtěte zde).

Leoš Mareš a Petra Faltýnová

Líbily se mu ale třeba i Zuzana Jandová, Eliška Bučková nebo Iva Kubelková. „Některé ani nevyhrály, jako třeba Iva Kubelková, ale svou osobností dokázaly to, o co by těm holkám mělo jít hlavně. Že není úplně důležité vyhrát, ale nějakým způsobem se dostat do společnosti a zapůsobit svou osobností,“ myslí si Mareš.

Na současné finalistky kouká jen z profesionálního hlediska, aby se líbily co nejširšímu okruhu diváků. Soustředění s nimi na Kapverdách mu přineslo i jedno poprvé. Mareš zažil prvně v životě, co to je „all inclusive“.

„Mám poprvé v životě náramek, který mě opravňuje k tomu, že si mohu dát přes den něco k jídlu a neplatit za to. Říká se tomu all inclusive a já to ještě nikdy neměl, jen jsem o tom slyšel, protože jsem nikdy nebyl s cestovkou na zájezdu, takže je pro mě šokující, že si můžu dát třeba drink a neplatit za to. Já to neznám a je to vlastně super,“ říká moderátor.

Fotkami z Kapverd taky zásobuje svůj účet na Instagramu, kde je poslední dobou hodně aktivní. „Kolega z práce mi založil v září Instagram a já jsem zjistil, že to je strašně zábavné se dělit o fotky, hlavně jsou tam lidi, které mám rád ze světového showbyznysu, a najednou mám pocit, že s nimi žiju. I když je to jen virtuální svět. Dokud si člověk uvědomuje, že je to jen virtuální, tak je to v pořádku,“ říká Mareš.