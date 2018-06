Leoš Mareš o Souboji v Hlasu: Tak našlapané výkony tu ještě nebyly

"V Soubojích jsou tak našlapané výkony, že nic takového tu ještě nebylo. Zpívají spolu duet, ale zároveň cítíš tu soutěživost, protože z nich postoupí jen jedna. Je to battle jako v tanci. Dramatičnost je daná i tou dekorací, protože se to bude odehrávat v ringu a i já tam moderuji jako při boxu, tak je to hrozně vzrušující," prozradil iDNES.cz Leoš Mareš.

Kouče a jejich poradce, Lindu Finkovou, Vaša Patejdla, Tonyu Graves a Tomiho Popoviče, nadchnul výkon sedmadvacetileté hudební nadšenkyně Lucie Dobrovodské a šestnáctileté Anny Veselovské, která se popsala jako živá milá flegmatička, co fičí na rock-and-rollu a kvalitní hudbě. Po jejich výkonu dokonce padl návrh, aby holky vystupovaly jako duo.

Koučové musí ze svých čtrnácti lidí v týmu polovinu vyloučit. Pak následuje ještě poslední souboj mezi dvěma "nejslabšími" a nakonec v každé skupině zůstane šest zpěváků.

"Kouč si sám postaví dvojice a sám si rozhodne, kdo postoupí. Od každého postoupí do přímých přenosů šest lidí. Koučové už taktizují, nedávají třeba dva silné proti sobě, protože tam chtějí mít oba, vybírají jim i písničky," prozradil Mareš.