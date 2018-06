Leoš Mareš má ještě malé syny, ale už by si přál mít vnučku

„Většinou se takovéto věci dělají in memoriam. Člověk odejde a najednou si na něj všichni vzpomenou a chtějí mu udělat vzpomínkový koncert, jenže už je pozdě. To, že se toho Vadim Petrov dočkal od své rodiny v plném fyzickém i duševním zdraví, to je naprosto geniální. Od dnešního dne hlásám: Chci mít vnučku!“ řekl moderátor po koncertě, který organizovala modelka Linda Vojtová (více o akci zde).

Leoš Mareš už dědečky nemá, ale jeho příbuzní oslavy a překvapení samozřejmě milují také.

„Nic proti naší rodině, ale neumíme takhle skládat hudbu nebo malovat. Takže u nás je to komplikovanější. My to děláme v menších podmínkách,“ prohlásil.

Moderátor žije s modelkou Petrou Faltýnovou. S manželkou Monikou se ale nerozvedl a mají spolu syny Jakuba (9) a Matěje (5). Tatínek se je snaží neodbývat televizí a chce, aby si co nejvíce četli.



„K těm audiovizuálním věcem se dostanou sami. Já vždycky říkám, kluci, vypínáme televizi a jdeme si číst. Smažím se jim číst klasiku,“ prozradil Mareš.