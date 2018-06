Tina přišla o hlas. Leoš Mareš si přivedl dvě jiné krásky

"Tím, že právě začínáme, to chtěla asi vyležet. Před večírkem Hlasu mi psala SMS, že se mi strašně moc omlouvá, ale že nemůže přijet. Hlavně, aby byla v neděli v pořádku," řekl iDNES.cz Leoš Mareš, který si ale dovede představit, že by na pódiu v neděli skončil sám. "Upřímně řečeno, já jsem většinou moderoval sám, takže to nebyl žádný problém, ale s Tinou jsme lepší."

Moderátorky T-Roomu Diana Hágerová a Hanka Zajíčková

Do úvahy připadala také dočasná výměna Tiny, kterou by mohly nahradit finalistka Miss Universe SR 2009 Diana Hágerová nebo moderátorka hudební televize Hanka Zajíčková. Obě totiž budou dělat rozhovory se soutěžícími v zákulisí. Nakonec k tomu ale patrně nedojde.

"Samozřejmě že Tina bude v neděli na prvním finále," zněla stručná odpověď její manažerky Andy Práznovské na otázku, jak se Tině vede po zdravotní stránce.

Během prvního finále budou zpívat týmy Rytmuse a Pepy Vojtka. V pondělí pak soutěž opustí dva zpěváci (harmonogram přímých přenosů najdete zde).

"Živák má zvláštní kouzlo. Také výkony budou o další level lepší. Hrozně se na to těším, protože najednou soutěžící budou bojovat mezi sebou a týmy už nebudou soupeřit proti sobě. Zajímavý je také systém, že půlka soutěžících bude zpívat v jeden víkend a druhá ne," vysvětlil Leoš Mareš, který má i horkou favoritku na vítěze.

"V Souboji jsem byl úplně vyřízený z Aničky Veselovské, to bylo něco fenomenálního. Tahle holka by uspěla všude na světě. Nemusí to ale nic znamenat, protože favorité většinou tyhle soutěže nevyhrávají, ale ona je fakt prostě zjevení," dodal moderátor.