Leoš Mareš o Hlasu: Když se křeslo otočí, je to pro mě jako gól

V čem je pro vás zásadní rozdíl mezi Hlasem a SuperStar?

Mám pocit, jako bychom přeskočili všechny ty masové fáze, stovky lidí co přicházejí bůh ví odkud s rozdílnými pěveckými talenty. Skočili jsme až do fáze toho divadla a vlastně ještě za divadlo, jako bychom byli už v semifinále, protože všichni jsou už téměř profesionálové. Písničky jsou nazkoušené, odezní celé a hned s živou kapelou, což myslím posouvá ten pořad o úroveň výš, protože mám pocit, že lidi vždycky ocení dobré zpěváky.



Nechybí tu legrace v podobě směšných výkonů zpěváků, kteří nemají soudnost?

S hvězdnou pěchotou byla legrace, ale ti dobře zpívající lidé jsou vždy cennější pro tu show a tady těch lidí je už od začátku hrozně moc.

Tina, Leoš Mareš, Dara Rolins, Michal David, Pepa Vojtek a Rytmus

V zákulisí vypadáte, že to hrozně prožíváte. Máte to ve scénáři, nebo je to spontánní?

Opravdu to prožívám. Ten pořad má sportovní náboj. V SuperStar jsi nevěděl, jak budou porotci hodnotit. Tady je to díky otáčení křesel dané už tím samotným pohybem. Je to hned vidět, nemusí nic říkat. Otáčení je pro mě, řečeno sportovní terminologií, takový gól. V momentě, kdy se otočí křeslo, je už vyhráno. Je to emotivnější, protože je tam okamžik radosti z postupu, na rozdíl od SuperStar, kde se to dlouze vyvíjí.



Tina je ale umírněnější. Jak si rozumíte?

Tina je skvělá. Je hrozně empatická a strašně milá. Jsem za ni vděčný. Původně jsem to měl moderovat bez Tiny a jsem strašně šťastný, že se nakonec slovenská produkce rozhodla, že mi ji přidají. Ono by to ani nešlo zvládnout. Rozhovory po výkonu a před výkonem se dělají v okamžiku, kdy zpívá už jiný soutěžící. Pro mě je to obrovská úspora času a zároveň už mám v ní oporu. Vím, že můžu přestat mluvit a ona naváže.



Takže se vám s ní moderuje lépe než s Adelou Banášovou?

Adela byla větší individualita. S Tinou jsme víc pár.

Tina a Leoš Mareš Leoš Mareš a Adela Banášová

Adela potom zasedala dokonce v porotě. To vás neláká?

Přišlo mi úplně absurdní, že byla v porotě. Mně by nevadilo být v porotě něčeho, čemu rozumím. A tím se dost omezuje ten výběr (smích). Když se dělala Talentmánie, tak měl režisér nápad, abych šel do poroty a já jsem mu říkal, že se mi to nelíbí. Pak se rozhodli, že budu moderovat, tak už jsem to nemusel řešit. Takže nic takového neplánuji.



A máte v plánu nějaký jiný posun v kariéře?

Už léta mluvím o tom, že bych rád dělal talk show a pořád jsem to oddaloval a oddaloval. Ale myslím, že už se blíží ta doba, že možná příští rok bychom udělali něco velkého.



Něco jako má Jan Kraus?

Je hrozně moc variant. Teď vybíráme. Talk show jako formát je daná, všechno bylo vymyšlený v zahraničí. I Krausova verze je model převzatý z Ameriky. Není potřeba vymýšlet již vymyšlené, měli tam na to 40 let náskok. Teď zbývá si vybrat ten model a trochu to přizpůsobit českým poměrům, ale ne zas tak moc.

Máte v tomto směru nějaký vzor?

Moji nejoblíbenější moderátoři tyto show dělají stylem, který já bohužel nedokážu. Miluju třeba Conana O'Briena, jenže on je komik, takže umí i hrát. Dělá grimasy a to mě baví jako diváka, ale neumím to. Styl, který mě taky baví, je show Jay Lenna. A pak zbožňuju Jona Stewarta. Ten je naprosto úžasný.

Conan O´Brian Jon Stewart

Vojtka všichni předjedou

Teď vás ale až do června zaměstnává Hlas.

No, ono je to už předtočené, přímé přenosy začnou až v dubnu, takže to budou pak jen dva měsíce.



Stal se vám během natáčení nějaký kiks?

Měli jsme problém s křeslem Pepy Vojtka. Jeho křeslo prostě nefunguje a je neopravitelné.

Pepa Vojtek má zpomalené křeslo.

A jak se to projevuje?

Přišla na zakázku dělaná čtyři křesla, ale to Vojtkovo křeslo se otáčí pomaleji než ty ostatní. Není to závada, prostě je ten mechanismus tak nastaven a nikdo to neumí změnit. Takže se i fixluje, že Vojtek mačká křeslo ve společných scénách dřív, aby si dělal náskok, ale nestačí to. To jeho křeslo se otáčí o tolik pomaleji, že ho ostatní stejně vždy předjedou. Chudák Pepa má zmetek. Nesl to těžce (smích).

VIDEO: Hlas ČeskoSlovenska - Výběr naslepo 5. díl -sestřih Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu