O erotickém videu s přítelkyní nic nevím, dušuje se Leoš Mareš

Moderátor prohlásil, že o natáčení nemá ani ponětí, a na lodi, kde se video mělo točit, nikdy nebyl. Kraus mu ale připomněl, že podle novinářů natáčení nepopřel. "Což je pravda, protože mě nikdo nekontaktoval," potvrdil moderátor v Show Jana Krause.

Po moderování velkých televizních show si Mareš dává chvíli pauzu a věnuje se hlavně práci v rádiu.

"Pořád vstávám v pět ráno a jdu moderovat do rádia, vždy od pondělí do pátku. Ale už se mi také stalo, že jsem vstal v sobotu, jel do rádia, provoz je stejný takhle brzo ráno jako ve všední den, proto jsem si ničeho nevšiml. Přišel jsem do studia, přihlásil se do počítače, začal vysílat. Pak jsem volal kolegům, kde jsou, nikdo mi to nebral, což není nestandardní, až při vyhlášení soutěže mi volal posluchač a říká: Je sobota, Leoši. Tak jsem řekl: Na shledanou a v pondělí na slyšenou," prozradil Mareš.

Moderátor také přiznal, že se nedávno kvůli své partnerce pobil s jejím exmanželem.

"Hned jak jsme se viděli, tak jsme si ani neřekli ahoj, dali jsme si do huby, no a teď je klid. Nemám ho rád, je divný, arogantní a tyto věci. A já jsem docela fajn chlápek. Ale jednou se to stát muselo. Odříkaného chleba největší krajíc - násilí nemám rád. Ale asi se to už nebude opakovat, na večeři s paní Chýlkovou se nechystám," dodal.

Leoš Mareš, Michaela Kudláčková a Helena Šulíková v Show Jana Krause

Do Show Jana Krause přijala pozvání také bývalá herečka a současná věštkyně Michaela Kudláčková a kosmetička nebožtíků Helena Šulíková.