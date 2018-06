Přítelkyně mi zatrhla koupi sporťáku, chtěla byt, přiznal Mareš

"Peugeot 106 v džínové úpravě za 105 tisíc. Holkám se strašně to auto líbilo. Vlezly dovnitř a říkaly: Ty jo, ty džíny tady, to je dobrý! Měl totiž džínové polstrování sedaček i dveří. Byly z toho nadšené, takže splnilo svůj účel. Ale bylo to strašně malé," prozradil na kameru iDNES.cz Mareš.

O velkých sportovních autech se vzpínajícím se koněm ve znaku moderátor snil, ale netušil, že by na ně nekdy měl. V roce 2003 se Marešovi v 26 letech naskytla možnost koupě vysněného sporťáku. Mělo to ovšem háček. Přítelkyně mu to nechtěla dovolit.

"Řekla: Jestli si koupíš ferrari dřív než byt, tak se s tebou okamžitě rozcházím! Tak jsem jí musel dát zapravdu, že to mělo logiku. Takže jsem za ušetřené peníze koupil byt a auto jsem si vzal na leasing," prohlásil moderátor, který svůj sporťák prodal rádiu, aby ho mohlo dát do soutěže (více zde).

Pocit z okamžiku, kdy si pořídil prvního sporťáka, se prý nikdy nedá opakovat.

"Cítil jsem, že jsem dosáhl nějakého Mount Everestu, ten pocit už nejde překonat. Jeden chytrý člověk říká, že je strašné, když člověk nemá sny, ale ještě horší je, když si je splní příliš brzo," řekl Mareš.

Před třemi lety si prý moderátor uvědomil, že mít v garáži několik luxusních vozů a peněz na rozdávání není pokaždé záruka štěstí.

"Moje sny absolutně nejsou materiální. Teď to řeším jako otázku duchovní, rodinnou, citovou. Věci, které jsou třeba trvalejšího rázu než prostě kus plechu, jak říká můj táta," dodal moderátor.