Leoš Mareš: Nevím, jak bych žil z běžného platu

"Já se řídím příslovím: ´Užívej života a hleď přímo budoucnosti´," říká Leoš Mareš. "A nejdůležitější je pro mě kolem sebe mít lidi, se kterými je mi fajn, jenže to je jediná věc, která se nedá koupit. Tak proč rozumně neutrácet."

Představa, že by měl žít z běžného platu, jako je třeba 20 000 korun měsíčně, je pro něj nepředstavitelná. "Nevím, co bych dělal. To si ani nedokážu představit. Asi bych se musel zbavit svých tří aut a bydlení, ale jestli by to nějak šlo, nevím. Neodpustil bych si hledat okamžitě způsob, jak vydělat víc peněz," přiznává Mareš.

To, že se stal právě moderátorem, podle něj není náhoda. "Moderátorství se naučit dá, ale dobré moderátorství, to už ne," tvrdí Leoš Mareš. "To už musí v člověku být. Uvádět nějaký pořad dokáže každý, kdo ví, jak snížit nervozitu a dokáže před lidmi vystupovat spontánně. Ale dobrý moderátor se neobejde bez pohotovosti a bez vzrušení před začátkem show. A pak musí mít vtip."

Na letošní dovolenou nevyjel Leoš Mareš nikam daleko, jen na chatu do jižních Čech. Zato příští rok si to vynahradí na cestě svatební. "Chystáme velkou svatbu na příští léto, ale zatím hledáme to pravé místo. Podle toho teprve budeme vybírat termín," prozradil úspěšný moderátor.