Leoš Mareš: Nejsou to pornoherci

Diváky Velkého bratra překvapil hned během úvodního večera, kdy jedna ze dvou sester nominovaných do vily musela soutěž opustit.

* Kdy jste se dozvěděl, že jedna ze dvou sester nominovaných do vily ze soutěže odejde ještě během úvodního večera?

Asi před měsícem.

* Jak jste reagoval?

Přišlo mi to strašně atraktivní - nápad, který velmi posílí emotivní část prvního večera. Byl to výborný fór.

* Vyřazená Klára vás svými odpověďmi na pódiu trochu zaskočila...

... To je přirozené. Rozhovory jsme netrénovali, mám rád improvizaci a finalisty jsem skutečně viděl poprvé až na pódiu. Znal jsem je jen ze záznamů castingů nebo z fotek, ale živě jsem si je nedovedl představit. Kláře bych samozřejmě, tak jako jiným, dokázal odpovědět, ale byla tam vteřina zaváhání, kterou jsem využil a udělal z ní samostatný vstup. Ale takovou věc můžete použít jen jedinkrát za večer, protože pak už by to nebyl vtip, ale nejistota.

* Zdůraznil jste fakt, že Klára je hodně dominantní typ?

Jasně, byla to reakce právě na tohle. Chtěl jsem ukázat, že semlela i moderátora.

* Už máte mezi soutěžícími favorita?

Mám pár atraktivních tipů. Líbí se Jarda, učitel. To je neuvěřitelná osobnost, kterou nikdo nevymyslí, tu napíše jen sám život. Líbí se mi Markéta svojí bezprostředností, je stále veselá, přirozená. Ale když jsem sledoval dění ve vile druhý večer na internetu, překvapili mě všichni finalisté. Neskákali si do řeči a velmi civilně mluvili o vážných věcech. Byl jsem rád, že to není jenom ta rozhozená banda, jak to vypadalo v prvním sestřihu.

* Kdo na vás udělal napoprvé dojem?

Určitě právě Jarda. Moc se mi také líbilo, jak Markéta cinkala nebo jak Filip udělal rozštěp. Tihle tři asi nejvíc. A ještě se mi líbil Milan, protože měl nejvíc fanoušků. Byli jako rodina Hujerovic, přijelo jich speciálně za ním asi padesát.

* Jsou někteří ze soutěžících hloupí?

Ano.

* Kteří?

To by bylo nefér.

* Co bylo hlavním kritériem jejich výběru?

Atraktivita pro diváky. Tahle skupina není vzorek naší populace, ale jsou to zajímavé typy, které mě jako diváka zajímá sledovat. Ověřil jsem si to, když jsem na ně dvě a půl hodiny koukal v přímém přenosu z vily na internetu. Kdyby ti lidi nebyli atraktivní, tak to nevydržím. Ale oni se najednou zklidnili, nezdůrazňovali věci týkající se sexu a mluvili o svých trápeních.

* Neříkejte, že sex na začátku nehrál hlavní roli.

Hodně to tak na lidi působilo díky sestřihům, které využily to nejatraktivnější. Ve třiceti sekundách žádné lidské trápení nevypovíte, ze třicetiminutového rozhovoru vyberete jen nejzajímavější body. Dost často se v nich objevilo atraktivní téma sexu, ale rozhodně ti lidé ve vile nejsou nějakou sbírkou pornoherců.

* Trochu to tak vypadá.

Ale vezměte si, jak lidé Velkého bratra vnímají. Ti, kteří to nikdy neviděli, mají pocit, že jde o nějaký erotický pořad. Vždyť co se vytáhne z anglického Big Brothera? Tam byli lidé několik měsíců zavření v domě, a jediné, co se tady psalo, bylo, že tam nějaká soutěžící čtyři týdny před koncem onanovala s lahví od vína. To je ta nejexponovanější věc, takový je svět, ale nevypovídá to nic o smyslu soutěže, o principu ani o charakteru soutěžících.

* Hned první večer ve vile byl ve znamení nahoty a opilosti. Tohle asi trochu vypovídá o charakteru soutěžících, ne?

To je přirozený vývoj. První noc byla reakcí na abnormální stres. Pokud jde o nahaté koupání, udělal to Jarda ve vysokém stupni opilosti. Ale vystresovalo ho, že jeho jméno někdo zveřejnil na internetu těsně před začátkem soutěže a jemu hrozilo, že se nedostane do domu. A když se tam nakonec dostal, tak oslavoval. Mimochodem, když pak ráno přišel do sprchy, obdivoval ji, jak je krásná. Vůbec si nepamatoval, že pět hodin předtím se tam už vysprchoval. A ta necudnost? Sylva se sprchovala nahá a to já považuji za přirozenou záležitost. Jen tady u toho byla kamera.

* Kulturista, pracovnice v erotice... Nezdá se vám ten výběr přece jen trochu přímočarý?

Není to slepá honba za senzací. Když se podíváte do Británie, tak tam mají dva homosexuály a jednoho transsexuála. Tam i všude jinde na světě byl kladen důraz, aby tam někdo takový byl. Je to logické, protože i samotná přítomnost homosexuála v této show je chladný kalkul. My ho tam nemáme - nešlo nám totiž o to, dát tam homosexuála a pak se na něj chladně koukat. Povolání našich lidí je standardní. Ano, je tam jedna dívka a jeden kluk, kteří se zabývají erotikou. Dobře, ale jinak tam je učitel, dělník, lakýrník, redaktorka, majitel zastavárny, matka od rodiny. Neříkám, že to je reprezentativní vzorek, ale ani to není parta erotických herců. Většina má rodinu, mají co ztratit.

* Než jste dostal nabídku na Velkého bratra, oslovili vás VyVolení?

Ne.

* Sledoval jste jejich rozjezd?

Ano.

* Co jste mu říkal?

Nechci ho hodnotit. Jsou to kolegové a já chci být loajální. Soustředím se na to, co děláme tady.

* Jak dlouho jste se na Velkého bratra připravoval?

Byla to hlavně věc realizačního týmu, já jsem se začal tvrdě připravovat až týden před startem. V té době se dodělal dům, dostal jsem videokazetu se soutěžícími, potkali jsme se s moderátorkami.

* Majitelé licence vás na zaškolení nepozvali?

Ne, s jejich zástupcem jsem mluvil až v neděli po úvodním pořadu.

* Byl s rozjezdem Velkého bratra spokojen?

Tato odpověď by z mých úst působila divně.

* Soutěž SuperStar měla velký manuál zvaný bible. Má i Velký bratr něco takového?

Ano, má to každý projekt, který se nakupuje jako hotová věc. A je v zájmu realizátorů se jí držet, principy jsou dané a jsou dobře vymyšlené. Také proto se to ostatně za desítky milionů kupuje.

* Nabídku na moderování Velkého bratra jste přijal hned. Nehrálo roli to, že v době vysílání čekáte s přítelkyní první dítě?

Byl jsem velký fanoušek světových reality show, takže jsem příchod Velkého bratra do Česka očekával s napětím. A když mě potom oslovili, přišlo mi to jako atraktivní nabídka. Dokonce jsme si plácli ještě předtím, než padla nějaká finanční nabídka. Dlouhé hodiny jsme se bavili o realizaci bez toho, abychom se bavili o penězích. Když jsme se dohodli, tak jsem vyjádřil přesvědčení, že to nebude zneužito a že mi bude nabídnuta reálná a odpovídající částka. To bylo také splněno.

* Je Velký bratr moderátorský trůn?

Ne, ne, ne. Protože hlavní hvězdou téhle show jsou soutěžící. Já jsem jen v roli průvodce. Ale baví mě být součástí velkých, ostře sledovaných show.

* A co je tedy ten vrchol?

Autorské věci. Trochu je dělám v Esu, ale jinak je to pro mě zatím věc vzdálená. Můj cíl. Když ho člověk nemá nebo ho dosáhne, ztratí motivaci. Na českých moderátorských trůnech zatím sedí moji kolegové.

* Kteří?

Honza Kraus, Marek Eben. Líbí se mi i Karel Šíp, tím, že dělá právě autorské věci. Měl jsem rád už jeho Šarádu. Tohle jsou králové české talkshow, tam jsou ty trůny, a na ty já mám ještě spoustu času.

* Prestižní příležitostí pro moderátora je i Český slavík. Už jste ho moderoval dvakrát. Nemusel jste tentokrát volit mezi ním a Velkým bratrem?

Nakonec to tak dopadlo.

* A Velký bratr dostal přednost?

Ano. Vypadá to, že Slavík bude den před velkým finále Velkého bratra, zase asi půjde o velkou nedělní open air show. A já jsem cítil takovou odpovědnost, že jsem požádal televizi, aby mě ze Slavíka omluvila.

* Co kdyby teď malému, který se vám zanedlouho narodí, bylo šest? Hrál byste si s ním večer, nebo se díval na Velkého bratra?

Nejde v osm spát? Takže bych se to asi snažil spojit. Ale já si samozřejmě uvědomuji, že dítě omezí moje aktivity. Každý chlap chce být dobrým tátou, i já mám tu ambici a doufám, že se mi ji podaří zrealizovat. Mám výhodu, že už nejsem na začátku, kdy člověk musí tvrdě dřít, a mohu si dovolit ústupky.

* Jako moderátor Velkého bratra musíte mít především přehled. Co děláte pro to, aby vám z dění ve vile nic neuteklo?

Už druhý den jsem bral show z diváckého hlediska. Díval jsem se na sestřih, a když skončil, šel jsem na internet. Byl jsem tak zvědavý, že jsem si zaplatil přístup za dvě stě korun na týden a pak se dvě a půl hodiny díval na přímý přenos. Až v druhém plánu jsem si uvědomil, že to je dobře, že se dívám, protože soutěžící lépe poznám a bude se mi o nich líp mluvit. Ale primárně jsem to udělal z diváckého zájmu.

* Soutěž odhaluje nejniternější lidské soukromí, to asi některé lidi rozzlobí. Bojíte se toho?

Není to alibismus, ale to opravdu dělá Velký bratr. My to jenom komentujeme. Samozřejmě, jsem součástí Velkého bratra, jsem vlastně jeho zaměstnanec, který nemůže dění v domě ovlivnit. A tím, co nemohu ovlivnit, je zbytečné se znervózňovat. Je to soutěž, ty lidi do toho šli se znalostí pravidel a z čistě materiálních důvodů, aby získali peníze a popularitu.

* Takže strach z rozzuřených diváků nemáte?

Chci, aby negativní reakce byly co nejmenší. Ale strach? Spíš přání, aby naštvaných bylo co nejmíň.

Leoš Mareš

Už několik let patří mezi českou moderátorskou špičku. V posledních dvou ročnících provázel večerem Českých slavíků, uvádí hitparádu Eso a rádiovou ranní show. Přijal nabídku na moderátorský post reality show Velký bratr, na obrazovce je díky němu dvakrát do týdne v hlavním vysílacím čase.

Populární moderátor se narodil 27. dubna 1976 v Berouně. Tam také vystudoval gymnázium. V Chebu studoval Vysokou školu ekonomickou a v roce 1994 tam začal také moderovat v rádiu Egrensis. O tři roky později přešel na Evropu 2. Leoš Mareš zatím vydal tři hudební alba, to poslední se jmenuje Nejlepší nápad.

