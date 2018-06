Je mé štěstí a rád bych s ní zůstal, říká Leoš Mareš o přítelkyni

Čtyřicáté narozeniny, které moderátor oslavil 27. dubna, pro něj byly velkým mezníkem. Je zamilovaný a zároveň si víc užívá času se svými dětmi. „Věk patří k životu a já to tak beru. Mě nejvíc naplňuje, když mi na Den otců synové pošlou fotku s textem, že se na mě těší,“ přiznal moderátor.

Minulost si prý pořádně užil, ale větší výzvou je pro něj budoucnost. „Jsem šťastnej za to, co jsem prožil, a těším se na další roky života. Monika je moje štěstí a rád bych s ní zůstal,“ prohlásil.

Díky přítelkyni se zklidnil, je pokornější a pomalu sbírá u lidí pozitivní body. „Snažím se, přesto mám pořád hodně odpůrců. Hlavně si dávám pozor, abych už tolik neblbnul. Vnímám vnitřní zklidnění, takže to není nějaká přehnaná snaha. Vše přišlo tak nějak samo a cítím, že jsem se hodně posunul. Vděčím za to hodně Monice,“ říká.

Na partnerce obdivuje i to, že umí být přirozená a to i když on nečekaně vytáhne kameru, aby natočil video na svůj profil. Mezi jedno z jeho nejsledovanějších videí patří přípravy na běh. „Nic jsme neplánovali, já pustil kameru a říkal si, že to bude asi na minutu, nakonec to trvalo čtyřicet minut. Monika je i v tomto ohledu báječná a nezkazí mé nadšení pro sociální sítě,“ dodává Mareš.

A jak to má jeden z nejvytíženějších moderátorů s pracovními a soukromými plány? „Já jsem někde četl, že běda lidem, kteří si splnili všechny své sny. Já pořád toužím po dalších věcech, což mě pohání a motivuje. Mám sny, ale nebudu o nich mluvit. Rád je totiž propojím i s nějakým překvapením,“ prohlásil moderátor.

Monika Koblížková a Leoš Mareš na Plese v Opeře (6. února 2016)

Monika Koblížková prozradila, že největším problémem pro ni je pořídit moderátorovi dárky. „K narozeninám jsem Leošovi připravila narozeninovou oslavu. Hodně jsem o tom přemýšlela, protože můj původní dárek mi dal on čtyři dny před jeho oslavou. Byly to lístky do Opery ve Vídni, kde on nikdy nebyl a několikrát jsme se o tom bavili,“ řekla brunetka, která z lístků měla sice velkou radost, ale bylo to pro ní prý i zklamání. „Sebral mi totiž dárek, který jsem pro něj připravovala já.“

Módní redaktorka miluje Instagram stejně jako moderátor. Používala ho dávno před tím, než poznala Leoše. Zatímco ji baví spíše fotky, videa jsou doménou Leoše. Monika je prý inspirací mnoha dívkám i ženám. Naposledy jí s vděkem napsala maminka, jejíž dcera trpí anorexií. „Byla moc ráda, že její dcera sleduje můj Instagram a díky mě začala žít zdravý životní styl. To je něco, co je pro mě právě tou zpětnou vazbou,“ dodala Koblížková.