Vztah Mareše a Koblížkové překvapil i jejich kamaráda, stylistu Vaňka

„Monču jsem pozval na svou svatbu, jenže ona se čtrnáct dní předtím rozešla se svým bývalým partnerem a nevěděla, s kým má jít. Řekl jsem, ať vezme svoji maminku. To samé jsem řekl Leošovi, který se zase rozešel s Petrou Faltýnovou,“ prozradil Vaněk, který ovšem vůbec neměl v úmyslu je dávat dohromady.

„Ani mě nenapadlo, že by se z nich mohl stát pár. Sám jsem si na svatbě vůbec nevšiml, jak to mezi nimi jiskří. Poznal jsem to až u svatebního stolu, kde se najednou změnil zasedací pořádek,“ přiznal Vaněk, který Mareše léta obléká.

O vztahu nám Monika nic prozradit nechtěla, ale na otázku, zda se skutečně s Leošem Marešem dala dohromady na svatbě Filipa Vaňka, odpověděla: „Ano, seznámili jsme se tam. Bylo to neplánované, o to je to krásnější.“

Zda jim vztah vydrží, se teprve ukáže. To přátelství a pracovní spolupráce s Filipem Vaňkem trvá léta, čehož si Koblížková velmi váží.

Seznámení přitom nebylo úplně milé. „Volala jsem Filipovi ohledně focení s modelkou Dianou Kobzanovou a on se mi vysmál kvůli nízkému honoráři,“ popsala. Nakonec však spolupráce přerostla v přátelství.

„S Filipem jsme se stali opravdu velmi blízkými kamarády. Jedné z mnoha věcí, které si na Filipovi vážím, je jeho upřímnost. Nebojí se říct, co si myslí. Tenkrát v tom telefonu byl skutečně upřímný a poslal mě do jistých míst,“ s úsměvem dodala Koblížková.

„Chvilku po našem telefonu jsem nakonec zjistil, že je to ta krásná Monika, kterou potkávám na večírcích, a dělá věci, které se mi hodně líbí. Takže jsme se už nikdy k honoráři nevraceli a já jsem pro Monču začal pracovat. Pokud totiž něco dělám rád, není to vždy o penězích,“ vysvětlil Vaněk, který pro módní redaktorku vybírá oblečení na focení.

„Nerada chodím nakupovat a díky tomu, že máme s Filipem stejný vkus, věci, které donese na focení, často už neodnese, protože si je koupím. Například dnes jsem si nechala jedny plavky a jedny boty,“ dodala Koblížková, která občas poradí s oblečením i Filipovi.