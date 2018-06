Užíváme si teď normálnost, říká zamilovaný Leoš Mareš s přítelkyní

„Monika je inspirující. To je mnohem víc, než jen krása. Je zajímavá, překvapující a každá chvíle vedle ní je zážitkem. Samotná krása by nejspíš nestačila, ale ten balíček je úžasný,“ tetelil se blahem Leoš, který letos s Monikou vyrazil i na filmový festival do Karlových Varů.

„Užívali jsme si filmový festival, užíváme si život, léto. My si teď užíváme normálnost,“ pokračoval moderátor, který je na většině společenských akcí na roztrhání, co se týká poskytování rozhovorů.

Na zájem médií je tedy zvyklý a rozhovory mu nedělají problémy. Trochu hůř si ale na zájem novinářů zvyká právě Monika. „No, zvykám si pořád. Snažím se. A musím říct, že Karlovy Vary byly hodně koncentrované. Takže na jednu stranu je to fakt krásné a na tu druhou musím přiznat, že se mi dost často klepou kolena,“ svěřila se Monika a dodala, že se s Leošem zkrátka nikdy nenudí.

Navíc může od partnera v blízké době očekávat velké překvapení. Zda se bude jednat o dovolenou jako v minulosti, nebo dokonce o žádost o ruku, zatím není jasné.

„Jedu s dětmi na tábor a Monika jde do práce, protože lidi chodí do práce i v létě. To je potřeba říct. A pak jedeme na chatu v Jižních Čechách. Takže červenec máme celý v České republice. No a co se týče srpna, tak to je zatím jedno velké překvapení. Je to zahaleno pěnou nebo mlhou překvapení. Sledujte další díl seriálu překvapení někdy v druhém srpnovém týdnu,“ dodal Mareš.