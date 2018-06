Přítelkyně mi mluví do oblékání, přiznává Leoš Mareš

Vaše přítelkyně Monika Koblížková je módní redaktorka, radí vám v oblékání?

Ono se říká, že každý muž je vizitkou své ženy. Je pravda, když máte partnerku, tak ona vás formuje. Určitě mi do toho povídá a já jsem moc rád.

Jak pohlížíte na soutěže krásy?

Mně se to moc líbí. Určitě je dobře, že soutěže krásy jsou a pokud to dívkám pomůže v jejich kariéře, proč něco takového odsuzovat. Mnoho Miss to dotáhlo ve světě daleko. To samé platí i v jiných soutěžích, kde člověk může ukázat svůj talent.

Podpořil byste své děti, kdyby se do takové soutěže přihlásily?

Nejdříve bych si s nimi promluvil, zda o tom opravdu sní a chtějí se prosadit v něčem takovém, jako je soutěž krásy, taneční či pěvecká. Vždy to tak dělám se svými syny. Kdyby se chtěli přihlásit na tenis, tak si o tom promluvíme. A když je ten zájem skutečný a není to jen takový momentální nápad, který vyprchá druhý den, tak je samozřejmě podpořím. Kdybych měl v budoucnu dceru, tak bych ji určitě podpořil v jejím rozhodnutí soutěžit. Česká Miss je prestižní záležitost.

Soutěže nejsou jen o vítězství, ale i o zklamání. Zažil jste někdy vy nějaké zklamání v životě?

Třeba moje pokusy o televizi. Dlouhá léta jsem zkoušel dostat se do televize a už jsem začínal mít pocit, že to nedokážu. Jsem ale zvyklej bojovat a nepřestávat zkoušet. Věřil jsem, že se to nakonec zlomí.

Do televize jste se nakonec dostal. Máte další metu, kam se chcete ještě dostat?

Mám cíl správně rozdělit práci, osobní život a odpočívat. Je toho teď hodně a jsem moc spokojený, proto nezbývá než to nějak udržet.

Nemůžu se nezeptat na účast v taneční show. Naposledy jste měl trošku namále. Mrzelo by vás vyřazení?

Přiznám se, že by to bylo pro mě obrovské zklamání, opravdu dřu. Trénuji dvakrát denně a dávám tomu všechno. Chci se tam ještě chvilku udržet. Ta soutěž mě moc baví, přináší mi mnoho skvělých zážitků, naučím se nové věci. Bojuji a cítím to i u kolegů. Nikdo nechce vypadnout.

Katarína Štumpfová a Leoš Mareš

Vaše nadšení pro tanec a obrovské pokroky jsou vidět a chválí je i porota. Chodíte tančit i v civilu s partnerkou?

Jsem moc rád, že to říkáte. Těší mě to, ale já si naopak v neděli spíš připadám jako dřevo. Začíná mi totiž nový tanec a vše mě čeká od začátku. Máme totiž šest dní na to naučit se nový tanec. Nemám pocit, že by mi to extrémně šlo. S partnerkou zatím nikam tančit nechodíme, pokud nepočítám ploužení v baru.

Který tanec vám zatím nejlépe vyhovoval, a který vám naopak vůbec nešel?

Na první dva tance jsme měli asi víc času. Trénovali jsme na ně celé léto, tak jsem si je mohl alespoň nejvíce zažít. Byla to samba a slowfox. Samba mě strašně bavila a slowfox mě strašně nebavil.

Leoš Mareš o nové lásce nemluví s médii, ale fanouškům na Instagramu vše prozradil prostřednictvím fotek.

A jak jste na tom s hubnutím? Každý v soutěži přišel o několik kilo.

Úbytky váhy tam opravdu jsou, všichni si to pochvalovali a i já. Je pravda, že to s mou váhou není tak hrozné, ale nějaké to kilečko šlo taky pryč.

Ubral jste z některých svých aktivit, aby vám vůbec zbyl čas na tančení?

Abych se přiznal, teď mám fázi v životě, že dělám jen dvě věci. Ta první věc je, že trénuju na StarDance a ta druhá je, že myslím na StarDance. Ne že bych někde ubral, ale mám pocit, že jsem zbytek života zcela vypnul. Je to velmi extrémní - ráno jdu do rádia, dvakrát týdně natáčím televizní show a pak dělám jen StarDance. Je to opravdu náročné, celodenní práce. Trénujete od neděle do soboty, kdy je přenos a v neděli zase trénuju na další sobotu. Mám pocit, že to nikdy neskončí. Pokud se nám poštěstí probojovat se do finále, tak vše skončí až před Vánoci a uvolní se, ale na to opravdu vůbec nemyslíme.