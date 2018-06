Leoš Mareš poprvé moderoval s manželkou Monikou, sledovali je synové

Marešová se na uvádění zábavného odpoledne pro děti poctivě připravovala, s jednou věcí ale nepočítala. Že bude moderovat se svým manželem.

"Původně Leoš říkal, že se na mě přijde s dětmi podívat, aby si letos pořádně užili Mikuláše. Už z toho jsem byla nesvá. Je to profík a já se mám stále co učit. Když ale dorazil a řekl, že letos žádnou mikulášskou akci nemoderoval a rád by si to vynahradil, tak mě úplně rozhodil. Byla to z jeho strany improvizace, ale v té je mistr. Nakonec se vše výborně povedlo a děti odcházely s velkým zážitkem," oddechla si Marešová.

Nečekanou návštěvou byla zaskočena i mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

"Takové překvapení jsme od pana Mareše opravdu nečekali. Jsme moc potěšeni, že si našel čas nás i s dětmi navštívit," řekla.

Během letošní mikulášské besídky v motolské nemocnici si děti zaměstnanců užily zábavu s Michalem z Kouzelné školky či s populárními postavičkami Jů a Hele. Malé pacienty zase na lůžkových odděleních navštívili moderátor Petr Vágner v převleku za Mikuláše, missí andělé Denisa Domanská a Jitka Válková a čert v podání Mirka Cipry.