Konec po devíti letech. Leoš Mareš se s manželkou dohodl na rozvodu

„Podáváme společný návrh na rozvod. Dohodli jsme se na další péči o Jakuba a Matěje a také na finančním vypořádání majetku po rozvodu,“ cituje Super.cz moderátora.

Leoš Mareš a Monika Poslušná se vzali v roce 2008. Mají spolu syny Jakuba (11) a Matěje (7). Dvojice spolu nežije od roku 2010, kdy moderátor od manželky odešel kvůli vztahu s modelkou Hanou Svobodovou.

Od té doby Mareš vystřídal už několik partnerek, s manželkou se ale nerozvedl. Monika Marešová v minulosti často říkala, že se manžel o syny skvěle stará a o rozvodu neuvažují. Teď se to změnilo.

„Na všem jsme se snadno dohodli. Pořád to opakuji: nikdy jsem si nemohla na nic stěžovat, vždy jsme si ve všem vyšli vstříc. Máme spolu dvě děti, a to pro nás bylo podstatnější než cokoli jiného. Ego do výchovy nepatří a jsem ráda, že to s Leošem zvládáme,“ řekla nyní Monika Marešová.

Mareš nyní žije s módní redaktorkou Monikou Koblížkovou (35), se kterou v létě oslaví druhé výročí vztahu. Moderátor přiznal, že díky ní se zklidnil a posunul dál.



„Jsem šťastnej za to, co jsem prožil, a těším se na další roky života. Monika je moje štěstí a rád bych s ní zůstal,“ prohlásil loni. „Dávám si pozor, abych už tolik neblbnul. Vnímám vnitřní zklidnění, takže to není nějaká přehnaná snaha. Vše přišlo tak nějak samo a cítím, že jsem se hodně posunul. Vděčím za to hodně Monice.“