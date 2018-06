Leoš Mareš má problém: jeho exmilenka promluvila

"Měli jsme spolu poměr, to přiznávám, trval asi rok, ale přesně před rokem, tedy 8. ledna 2008, to mezi náma skončilo, našla jsem si totiž přítele. Předtím mi to bylo jedno, byla jsem volná, ale pak se změnila situace a já nevěru ráda nemám," řekla iDNES.cz Petrišková.



Lucie Petrišková

Že byl, soudě podle jejích slov, Mareš logicky nevěrný své partnerce Monice Poslušné, s níž tehdy už nějaký pátek chodil, jí zřejmě nevadilo. Dnes již Marešová se ji podle informací bulváru snaží kontaktovat, a dokonce měla být i tou, která jí "zmalovala" obličej.



Leoš Mareš se svou manželkou Monikou

"Není to vůbec pravda, o paní Marešové nic nevím, netušila jsem ani, že čekají s Leošem druhé dítě. Nevím, že by mi volala, a nesmysl je i to, že mě zbila. K pohmožděné ruce a odřenému obličeji jsem přišla o svátcích na diskotéce v rodné Kadani. Potkala jsem tam dávného kamaráda, se kterým jsem dřív chodila a mám s ním pořád fajn vztah, a jeho holka mě nějak nevydýchala. Srazila mě ze schodů, aniž bych to čekala. Skutálela se se mnou, ale to jí zřejmě nestačilo a strkala do mě dál. Tak jsem se do ní pustila taky. Její přítel mě až prosil, abych už ji nechala," líčí Petrišková.

Přiznání vztahu s Marešem ji nijak netrápí. "Budu už se všem těm článkům smát. Jenom nechápu, proč se to, že jsem s ním spala, vytáhlo až teď, kdy už je to dávno minulost," uzavírá Petrišková.

Leoš Mareš se ke kauze nevyjádřil.