Prožívám stav ideál, říká o lásce Leoš Mareš chystající vlastní show

Leoš Mareš randí již několik měsíců s Petrou Faltýnovou a vztah s modelkou, jež je sama matkou, si nemůže vynachválit.



"Petra je součást mého života, stejně jako spousta dalších lidí a ten stav, který je teď, je naprosto úžasný. Jsem moc spokojený. To, jaký mám vztah s Petrou, s mojí ženou, jak často vídám své děti, přátele, je teď ideální. I práce je akorát. Dřív nebyla jediná volná chvíle. Vím, že to lidi nechtějí slyšet, ale jsem spokojený," říká Mareš.

Leoš Mareš a Petra Faltýnová

Tratný prý není ani na výměně moderátorů nové SuperStar, kterou letos budou na Nově moderovat Zora Kepková a Roman Juraško. Přímých přenosů si užil až až a bude rád, když konečně uvede na obrazovky vlastní talk show.

"V tuto chvíli je to ve fázi vyjednávání. My už léta řešíme, jak by projekt mohl vypadat a až teď dostává nějaké přesnější obrysy. Pracujeme na tom od září, soustředím se, aby vzniklo něco menšího, ale mého. Něco, co bude někde zastrčené. SuperStar je primetimový pořad a tak, jak je nastavený, je geniální, bez ohledu na to, kdo ho bude moderovat. SuperStar si vystačí sama," míní.

Marešův pořad by měl kopírovat úspěšné zahraniční late night show, které fungují mimo hlavní vysílací čas. Sousto je to poměrně velké. Sám si je vědom, že bez kvalitního týmu pořad fungovat nemůže.

Leoš Mareš plánuje vlastní talk show.

"Vizi jsme čerpali v Americe, v show podobné té, kterou dělá Honza Kraus. Jediný problém je, že v Americe je podobná show každý den. U nás na to nejsou finanční prostředky, ale ani kapacitní, jako třeba mozky a duše scénáristů a lidí, kteří by se tomu věnovali. Ta show, jak funguje v Americe, si vyžaduje tým podobný Televizním novinám. Taková televize v televizi. Představa, že se na to vyčlení takhle velká skupina, je velmi obtížná. Ale uvidíme," uzavírá Leoš Mareš.