Leoš Mareš: Bílý kožich neprodám ani za milion. Mám ho hrozně rád

„Vymyslel jsem si pro novináře takovou věc. Takovou návnadu, která se jim bude líbit, že nabízím lístek s bílým kožichem z videoklipů za milion korun. Trochu mě překvapili lidi, že se jich celkem osm ozvalo, že by to chtěli,“ řekl Mareš v Mixxxer show, kterou televize Óčko vysílá od pondĕlí do středy vždy od 15:05.

„Já jsem si najednou uvědomil, že já ho mám prostě rád. Je to součást mé historie, taková moje relikvie a vnímám to hrozně osobně. Řekl jsem si, že nechci rozprodávat sám sebe. Celý můj život, moje kariéra je autentická. Snažím se dávat to nejlepší ze sebe, prostě všechno je skutečné. A teď najednou bych dával někomu kus sebe. Řekl jsem, že milion korun je fajn, ale já mám ten kožich rád.“

Moderátor prozradil, že jedna z fanynek mu nabídla dokonce dva miliony korun. Zřejmě ani to ho nepřinutí změnit názor. „Jekatěrino, za dvojku může být ten červený kožich. Za desítku se dohodneme,“ vtipkoval.

Leoš Mareš svoji krátkou hudební kariéru za pár dní připomene dvěma koncerty. Původně to měl být jen jeden jediný první a poslední koncert Leoše Mareše 27. dubna (psali jsme zde). O vstupenky, které stojí od 990 korun, byl tak velký zájem, že musel jeden koncert přidat na další den. Koncert nazvaný Jediný koncert v životě tak bude dvakrát.